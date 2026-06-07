Летал без инструктора: в Чегемском районе КБР разбился парапланерист – следователи проводят проверку

Житель Москвы летал на параплане без инструктор и разбился неподалеку от парадрома Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии разбился парапланерист. Об этом стало известно днем 7 июня 2026 года. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

По предварительной информации, 68-летний житель Москвы приехал в республику, чтобы полетать на параплане. В полет пошел один, без инструктора. Неподалеку от аэродрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья, что-то пошло не по плану, и мужчина упал.

От полученных травм москвич скончался – помочь ему не успели.

«Следственным отделом по Чегемскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организовано проведение доследственной проверки по факту падения парапланериста», – сообщили в следкоме КБР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые экспертизы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что 14 мая на территории посадочной площадки «Русская» Шпаковского округа Ставрополья во время спортивно-тренировочного прыжка погиб парашютист. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, при приземлении.

Следователи СК России организовали проверку, к которой также подключилась Южная транспортная прокуратура.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru