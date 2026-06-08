Зарина и Алана Марзоевы. Фото: соцсети героинь публикации

В храме, построенном на месте трагедии, звучат голоса, от которых замирает сердце. Сёстры Зарина и Алана Марзоевы записали песню «Город влюблённых» прямо во время подготовки красок для росписи стен. Видео набрало больше миллиона просмотров. И каждый, кто его видел, повторяет одно: это не просто пение - это ангелы.

На самом деле, храм Воскресения Христова в Беслане - место особенное. Он построен на территории школы №1, где 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки боевики взяли в заложники учителей, школьников, их родителей и близких, которые пришли на Первый звонок – всего 1100 человек. Их заперли в спортзале, здание заминировали. Изнывающим от жары и жажды людям в течение трех дней не давали ни еды, ни даже воды, не разрешали выйти в туалет. 3 сентября в здании стали один за одним раздаваться взрывы, школа загорелась, часть ее обрушилась. Заложники начали выбегать из здания, по ним открыли стрельбу, и тогда силовики пошли на штурм. Большинство заложников удалось освободить, но 334 человека, из них 186 детей, погибли, 800 получили ранения.

Воскресения Христова в Беслане - место особенное. Фото: сайт Владикавказской епархии

И здесь, по признанию самих девушек, невозможно петь иначе - только искренне, только от души.

Сёстры помогают своему отцу - известному иконописцу Самсону Марзоеву. Под его руководством расписывали собор Никольского монастыря в Переславле-Залесском, готовили кафедральный собор к 1100-летию крещения Алании. Именно он — автор проекта самого большого действующего колокола России, который находится в Троице-Сергиевой лавре. Сейчас Самсон Марзоев ведёт роспись храма Беслана, а дочери готовят краски, учатся и заодно поют. У них за плечами художественное образование, но сейчас они получают ещё и музыкальное.

«Любим петь, поём повсюду», - скромно замечают девушки.

Зарина и Алана Марзоевы поют в храме города Беслана Видео: соцсети Зарина Марзоева

В этот раз они записали песню Анны Герман «Город влюблённых» прямо в храме. Акустика помещения и чистые хрустальные голоса сделали своё дело. Видео быстро разлетелось по соцсетям и собрало больше миллиона просмотров. Кто-то признаётся, что пересматривал ролик десятки раз. Кто-то сравнивает с оригиналом. Под видео - сотни комментариев со словами благодарности и восхищения:

«Сколько раз слушала эту песню у других исполнителей - не то. Кроме оригинала, конечно. А у вас она льётся из души, вы чувствуете смысл и поёте так искренне и душевно», «Как будто играют на хрустальных бокалах. Так прекрасно», «Ангелы в храм спустились с небес», «У меня мурашки».

Наверное, это лучшая оценка для девушек, которые поют там, где когда-то плакал весь мир. И поют так, что хочется верить: жизнь побеждает смерть, а красота - боль.

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