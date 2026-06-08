Люди требуют спасти местную фауну. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье пришло долгожданное лето. Как только после долгих дождей установилась солнечная погода, люди массово отправились на природу – птицы поют, все вокруг цветет и колосится. Но пышная проснувшаяся природа устраивает не всех. О жестокой борьбе человека с природой корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказали неравнодушные местные жители.

Речь идет о происходящем на улице Тухачевского. По словам рассказчика, жителям новостроек в этом районе не понравилась излишняя близость с природой – расположенный неподалеку крошечный прудик, который удалось обойти во время застройки. Каждый год с приходом тепла он тоже оживает – в нем начинают петь лягушки и кричать утки.

В пруду заметили выводок диких утят. Фото: предоставлено Ириной Газарян

Местные решили вопрос радикально: собрали подписи и вызвали рабочих на КАМАЗах. Только начали засыпать, как из зарослей выбежала дикая утка с выводком – 11 птенцов. Работники пожалели детенышей, но сделать ничего не смогли. Тогда за фауну вступились зоозащитники.

Жители Ставрополя требуют спасти от засыпки пруд с лягушками и утками Видео: предоставлено Ириной Газарян

«Целый крошечный мирок уничтожат всего за один день из-за жалоб нескольких недовольных. Как бездарно мы уничтожаем все вокруг. Как вообще такое возможно? Камазистам их очень жаль, но они выполняют свою работу», – возмутилась руководитель приюта «Ковчег» Ирина Газарян.

Причем зоозащитница беспокоится не только о судьбе уток. Крик лягушек в этот сезон тоже не случайность – у них в самом разгаре период размножения. Именно сейчас все земноводные проснулись от спячки и массово мигрировали к водоемам. Лягушачьи пары и их головастики – если пруд засыпать, они все погибнут:

«Во всем цивилизованном мире лягушек в брачный сезон не трогают. Это кощунство. Даже если хотели осушить болото, зачем было ждать вот этого сезона, когда вся живность выводит потомство? Мы возмущены: из-за недовольных людей, которым мешает кваканье лягушек, уничтожат маленький мир, экосистему – это из ряда вон».

Сейчас пруд засыпан только наполовину. Неравнодушные люди просят остановиться и не губить живность. Как рассказали зоозащитники, на место выехали люди, специализирующиеся на помощи диким птицам, но отловить птенцов пока не удалось. Работы на пруду прервали на полпути, но не исключено, что их возобновят в любой момент. «КП-Северный Кавказ» запросила информацию о произошедшем в минприроды Ставрополья.

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