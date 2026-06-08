Семеро детей, Орден Мужества и семейный экомаршрут: на Ставрополье выбрали победителей конкурса «Семья года»

Бахилины стали лучшими в номинации «Семья защитника Отечества» регионального этапа конкурса. Фото: минсоц Ставрополья

Сергей и Елена Бахилины из Ставрополя вместе уже 12 лет, супруги воспитывают семерых детей, занимаются экологическим просвещением и хранят военные традиции. Глава семьи – кавалер Ордена Мужества, участник нескольких военных кампаний и программы «Герои Ставрополья».

В свободное от службы время Сергей, увлеченный повышением уровня экокультуры, разработал семейный эколого-просветительский маршрут. Его супруга в достижениях не отстает: Елена – кандидат экономических наук и победительница городского конкурса «Женщина года».

В этом году именно Бахилины стали лучшими в номинации «Семья защитника Отечества» регионального этапа конкурса «Семья года».

В номинации «Золотая семья» лучшими признали супругов Терещенко из Ставрополя. Фото: минсоц Ставрополья

Имена победителей объявили в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Всего в региональном этапе приняли участие 73 семьи. Одни подавали заявки самостоятельно, других представляли муниципалитеты. Победителей определили в шести номинациях.

В номинации «Золотая семья» лучшими признали супругов Терещенко из Ставрополя, которые вместе уже более 50 лет. Владимир Терещенко работал в уголовно-исполнительной системе, участвовал в строительстве населенных пунктов в засушливых районах края и занимался общественной деятельностью. Его супруга Татьяна более полувека посвятила краевой библиотеке для слепых имени Маяковского. Их дочь Ольга сегодня служит в полиции в звании полковника.

Победу в номинации «Молодая семья» одержали супруги Селиховы-Ивашечкины из Изобильненского округа. За 11 лет совместной жизни у них появилось четверо детей. В кругу семьи они участвуют в экологических акциях и общественных проектах. Отец работает машинистом-экскаваторщиком, а его супруга преподает в сельской школе и занимается волонтерской деятельностью вместе с учениками.

Победу в номинации «Молодая семья» одержали супруги Селиховы-Ивашечкины из Изобильненского округа. Фото: минсоц Ставрополья

Лучшей семьей-хранителем традиций стали Новицкие из Буденновска. Более 28 лет супруги развивают и поддерживают казачью культуру. Сергей Новицкий является атаманом Святокрестовского районного казачьего общества, а его жена Ольга руководит штабом организации.

В номинации «Многодетная семья» победили Михеевы из Невинномысска. Александр и Людмила посвятили жизнь спорту, воспитывают троих детей и помогают юным спортсменам. Семья также занимается благотворительностью, организует поездки для детей с особенностями развития и оказывает поддержку участникам специальной военной операции.

Лучшей сельской семьей признали Андрея и Ольгу Виноградовых из Красногвардейского округа. Помимо работы и воспитания троих детей супруги развивают собственную пасеку и производят домашнюю косметику, получившую международное признание.

Лучшей сельской семьей признали Андрея и Ольгу Виноградовых из Красногвардейского округа. Фото: минсоц Ставрополья

«На конкурсе "Семья года" традиционно представлены достойные семьи Ставропольского края, проявившие себя в самых разных областях жизни. Особое внимание в этом году уделено семьям, которые являются примером сохранения исторической памяти, культурного многообразия и служения Отечеству», – рассказали в минсоц Ставропольского края.

Теперь победители представят регион на всероссийском этапе конкурса.

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