Ставропольчанина суд признал виновным в убийстве группой лиц с особой жестокостью. Фото: Ольга ЮШКОВА.

История, которую расследовали больше двух лет, началась с обычной пьянки в декабре 2023 года. Трое мужчин собралась на природе в Зеленчукском районе. Посидели, выпили.

А потом кто-то сказал лишнее слово. Ссора переросла в драку. Двое набросились на третьего. Сначала били руками и ногами, потом пустили в ход что-то тяжёлое, следствие так и не установило, что именно. На теле жертвы насчитали не меньше 30 ударов. Мужчина умер на месте.

А подельники решили отвести от себя подозрения. Первым делом сожгли мобильный телефон убитого, чтобы никто не прочитал переписки и не отследил звонки. Потом сняли с тела верхнюю одежду и бросили его возле пепелища, чтобы правоохранители решили, что человек сам замёрз, никто его не трогал.

Экспертизу проводили с помощью современных средств. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР КЧР

После этого сообщники пошли в полицию и заявили о безвестном исчезновении своего приятеля. Но обмануть следователей не удалось. Оперативники и сотрудники СК раскусили ложь. Помогли и свидетели, и генетическая экспертиза, и другие улики, которые убийцы не смогли уничтожить. Даже когда подельников прижали к стенке, они не сдавались, продолжали врать и путаться. Не помогло, обоих заключили под стражу.

«Причастность фигурантов к инкриминированному деянию подтверждена совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, заключениями проведенных медицинских, молекулярно-генетических и других судебных экспертиз, иными материалами дела», - рассказали в Следкоме Карачаево-Черкесской Республики.

Улики помогли установить истинных виновников в убийстве мужчины в КЧР Видео: СУ СК России по КЧР

В итоге ставропольчанина суд признал виновным в убийстве группой лиц с особой жестокостью. Приговор - 13 лет колонии строгого режима и ещё год ограничения свободы после освобождения. Второй соучастник пока ждёт своей участи, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

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