Неудачно надела хиджаб: в Дагестане врач спас проглотившую иголку девушку

Надевать хиджаб - это своего рода мастерство. Фото: Аца КОШТЭ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасавюрте врачи провели необычную операцию. В клинику обратилась 25-летняя пациентка, девушка надевала хиджаб, держала во рту иголку для фиксации платка и случайно проглотила ее. Игла застряла в горле и перепуганная девушка обратилась к врачам. Извлекать инородный предмет взялся врач-эндоскопист Альберт Яндарханов.

«Вот мы её аккуратненько извлекаем, не задевая слизистую, потому что она может её поцарапать. Видите, острый край. Поэтому будьте осторожны, когда вы фиксируете платки такими иглами», - комментирует процесс Альберт на видео, которое он выложил в соцсетях.

Врач аккуратно извлек иголку из горла пациентки. Фото: стоп-кадр видео соцсети Альберта Яндарханова.

В комментариях под постом выяснилось: девушка из Хасавюрта не единственная, кто так рискует. Многие женщины признались, что у них есть такая же привычка - держать иглы во рту, пока надеваешь или поправляешь хиджаб. Признаются: страшно. Но продолжают так делать.

Одна из подписчиц написала откровенно: «9 лет в хиджабе, держу во рту сразу 3–4 иголки и клипсы». На что врач ответил: «С высокой вероятностью - к нам».

Другие комментаторы делились уже не страхами, а реальным опытом: «Моя дочка случайно так два раза проглотила», «А мою дочь пришлось оперировать».

Одна из подписчиц рассказала, что избавилась от этой привычки только после того, как чихнула с иглой во рту. Ей повезло, но, судя по комментариям, везёт не всем.

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