Истории об осквернении Вечного огня на Ставрополье то и дело всплывали в криминальных сводках и СМИ. Но некоторых публикации о приговорах подлецам, наплевавшим (иногда, к сожалению, в прямом смысле) на память предков, ничему не учат. И вот в станице Староизобильненской произошел новый инцидент.
Случилось все на постаменте объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн». Камера, следящая за Вечным огнем, засняла мужчину. Слегка покачиваясь, он нагнулся и протянул сигарету к пламени. И, прикурив, как ни в чем не бывало затянулся.
Может, и злого умысла ставрополец не имел и даже не думал, каким кощунством занимается. Но сделанного не воротишь. Когда к осквернителю пришли следователи, он признал свою вину и раскаялся. Но это сделано, как всегда, слишком поздно.
«Уголовное дело возбуждено по материалам ОМВД России “Изобильненский”. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.
Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю
Ставрополец находится под следствием по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). По ней грозит штраф до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии.
Впрочем, как показывает практика, такой суровый приговор не выносят. Парням, топтавшимся и плевавшим в Вечный огонь, в 2024 году отправили на год в колонию-поселение. Приезжим, имитирующим секс с кустами и устроившим фотосессию на памятнике воинам, дали от 1,5 до 2 лет. А мужчина, прикуривший сигарету в селе Красногвардейском, отделался восемью месяцами лишения свободы.
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