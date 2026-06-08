Следователи изучили камеры и задержали мужчину. Фото: стоп-кадр видео СКР

Истории об осквернении Вечного огня на Ставрополье то и дело всплывали в криминальных сводках и СМИ. Но некоторых публикации о приговорах подлецам, наплевавшим (иногда, к сожалению, в прямом смысле) на память предков, ничему не учат. И вот в станице Староизобильненской произошел новый инцидент.

Случилось все на постаменте объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн». Камера, следящая за Вечным огнем, засняла мужчину. Слегка покачиваясь, он нагнулся и протянул сигарету к пламени. И, прикурив, как ни в чем не бывало затянулся.

Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня. Фото: стоп-кадр видео СКР

Может, и злого умысла ставрополец не имел и даже не думал, каким кощунством занимается. Но сделанного не воротишь. Когда к осквернителю пришли следователи, он признал свою вину и раскаялся. Но это сделано, как всегда, слишком поздно.

«Уголовное дело возбуждено по материалам ОМВД России “Изобильненский”. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Осквернитель Вечного огня попал на видео на Ставрополье Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю

Ставрополец находится под следствием по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). По ней грозит штраф до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии.

Подобные истории и приговоры, увы, повторяются на Ставрополье. Фото: соцсети/суды Ставропольского края

Впрочем, как показывает практика, такой суровый приговор не выносят. Парням, топтавшимся и плевавшим в Вечный огонь, в 2024 году отправили на год в колонию-поселение. Приезжим, имитирующим секс с кустами и устроившим фотосессию на памятнике воинам, дали от 1,5 до 2 лет. А мужчина, прикуривший сигарету в селе Красногвардейском, отделался восемью месяцами лишения свободы.

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