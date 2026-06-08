Смертельная угроза под ногами: в Дагестане заметили самых опасных пауков России – каракуртов

Опасных пауков заметили в Махачкале и Каспийске. Фото: соцсети Дагестана

В социальных сетях Дагестана за последние сутки появилось сразу несколько тревожных сообщений. Жители Каспийска и Махачкалы делятся фотографиями пауков, которые очень похожи на смертельно опасных каракуртов.

«Хотелось бы предупредить жителей Каспийска и попросить быть внимательнее во время прогулок. В районе микрорайона “Кемпинг” был замечен паук-каракурт», – предупреждает неравнодушный горожанин.

«Мужчина во дворе жилого дома в Махачкале на Акушинского обнаружил паука, который очень похож на смертельно опасного каракурта», – пишут другие.

Действительно, Дагестан – как раз тот регион, где каракурты обитают постоянно. Энтомологи, в частности, отмечали устойчивую популяцию на бархане Сарыкум, который находится на территории Дагестанского заповедника. Это одна из тех природных территорий, где условия идеально подходят для жизни одних из самых ядовитых пауков в мире. Яд каракурта обладает нейротоксическим действием и в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, а по сравнению с гадюкой – в 40 раз.

Каракурты активны с мая по сентябрь, любят жаркую погоду. Чаще всего этого паука можно встретить на склонах оврагов, на свалках, на заброшенных и заросших дачных участках. Его любимые места – кучи мусора, поленница. Он селится поближе к земле, где прохладно и влажно. Однако ветер может перенести черную вдову на ее паутине и в другое место.

«Паук каракурт не селится в домах. Он никогда не будет жить в многоэтажке, потому что любит степи, песок и жару», – рассказывает врач-токсиколог Константин Парфенов.

Каракурта можно встретить на свалках, на заброшенных и заросших дачных участках. Фото: создано с помощью ИИ

Если вы заметите паука длиной 7-15 мм с глянцево-черным телом и яркими красными точками или пятнами на брюшке (их 13, в народе говорят, что это дьявол отряхнул кровь с рук), то перед вами самка каракурта. Именно ее яд может быть смертельно опасен. Самец в 2-3 раза меньше, пятна у него белесоватые, а яд значительно слабее и, как правило, серьёзной угрозы не представляет. Но тревожить ни того, ни другого не стоит. Пауки просто так не нападают, только если их придавить или что-то угрожает их жизни.

Местных жителей просят быть внимательными во время прогулок, особенно в указанных районах. Следите за детьми и питомцами. Если заметили паука – не пытайтесь его поймать или убить самостоятельно, лучше обратитесь в санитарные службы.

Проблема еще в том, что человеку сложно почувствовать укус каракурта, он очень слабый, напоминает укол сухой травинки. На коже остаются два маленьких красных пятна. Но через 15-20 минут появляются первые симптомы. Человек может почувствовать жгучую боль, которая поднимается вверх от места укуса.

«Боль эта выраженная, сильная, часто опоясывающая, возникает в области живота, иногда поясницы. Кроме того, появляются резкое напряжение мышц пресса, одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, рвота, человека бросает в пот», – описывает симптомы укуса паука каракурта врач-токсиколог.

Самолечение здесь не поможет, нужно не теряя времени, обращаться к врачу. В медучреждениях для лечения применяют специальную противокаракуртовую сыворотку. Если вы заметили, как паук укусил вас, или почувствовали перечисленные симптомы, зафиксируйте время укуса, обездвижьте укушенную конечность, приложите холодный компресс и немедленно обратитесь к врачу.

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