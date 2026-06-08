Мама Хетага Келехсаева потратила выплаты на детскую площадку в родном селе. Фото: администрация Кировского района

В Северной Осетии мать погибшего бойца СВО Хетага Келехсаева потратила все выплаты на строительство детской площадки. Обновленный объект появился в родном селении военнослужащего Комсомольском.

«Хетаг Келехсаев – единственный сын у своей матери Лауры. Когда началась спецоперация, он не остался в стороне, встал на защиту интересов своей Родины. Его судьба напоминает былину о настоящем богатыре. Только он был не сказочным персонажем, а самым настоящим героем, до последнего вздоха верным своему Отечеству…» – написала администрация Кировского района Северной Осетии.

Лаура Келехсаева перерезала красную ленту. Фото: администрация Кировского района

Будучи единственным ребенком в семье, Хетаг защищал Родину с первых дней СВО. Он погиб во время выполнения боевой задачи в начале ноября 2025 года. Лаура, получив тяжелое известие, решила увековечить память о сыне.

Мать погибшего бойца потратила все государственные выплаты на благоустройство старой детской площадки. Там появились новые лавочки, разные качели, песочница и фонтан. Решением собрания Комсомольского сельского поселения площадке присвоили имя Хетага Келехсаева.

Мать Хетага Келехсаева установила много объектов. Фото: социальные сети

На церемонии открытия присутствовали чиновники, местные жители, военнослужащие. Пришла и Лаура Келехсаева. Она перерезала красную ленту и подержала портрет сына, написанного художницей Юлией Толстоусовой. Увидев это, автор прокомментировала церемонию:

Открытие парка имени Хетага Келехсаева Видео: Районный дом культуры селения Эльхотово

«Открытие детского парка имени Хетага Келехсаева – моего товарища и брата, Инкера [позывной бойца – Прим.]. С огромной честью и особой гордостью хочу отметить, что в день церемонии был представлен мой портрет Хетага, написанный мною когда-то. Спи спокойно, братишка. Пусть память о тебе живёт вечно, дорогой мой человек!»

Парку присвоили имя Хетага Келехсаева. Фото: стоп-кадр видео Районного дома культуры

В администрации рассказали, что теперь на площадке сможет гулять куда больше детей. А родители смогут отдохнуть от активности на лавочках. Ребетня может гулять и когда стемнеет, ведь теперь там появились фонари.

«Пусть детский смех, раздающийся на этой игровой площадке, станет вечным салютом памяти всех, кто сложил свою голову во имя Родины».

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