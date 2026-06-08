Бегуны справились без сна. Фото: предоставлено Домом дружбы Дагестана

Что объединяет кандидата экономических наук, врача-стоматолога, спасателя 1 класса, оператора телекомпании и преподавателя физкультуры? Если они с Северного Кавказа – то большая любовь к родному региону и удивительная сила воли.

Шесть лет назад на Северном Кавказе впервые состоялся ультрамарафон «Две мечети. Сильные духом». Пять атлетов-любителей преодолели 170 км от Центральной Джума-мечети Махачкалы до мечети «Сердце Чечни» в Грозном.

Все марафонцы – любители. Фото: предоставлено Домом дружбы Дагестана

В этом году забег решили повторить, посвятив его Дню России, который будет отмечаться 12 июня, и объявленному президентом Владимиром Путиным Году единства народов России. Акцию, организованную администрацией главы и правительства РД и республиканским Домом дружбы, поддержала региональная федерация триатлона, бизнес-сообщество, а также минспорта и миннацинформ Чечни.

Состав марафонцев почти полностью обновился. Кроме Мурада Магомедтагирова, остальные участники – Анвар Мирзоев, Сердер Эмирчубанов, Рабадан Багомедов и Ислам Магомедов – на дистанцию вышли первый раз.

Бегунов торжественно встретили на границе с Чечней. Фото: предоставлено Домом дружбы Дагестана

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в Доме дружбы, путешествие заняло почти 30 часов. Спать атлеты не ложились, только каждые 10 км делали остановки, чтобы пополнить запасы воды.

На границе дагестанскую делегацию ждала торжественная приветственная церемония, после чего оставшиеся 70 км бегуны преодолевали уже вдесятером – к марафону присоединились представители Чечни – Шамиль Аюпов, Исмаил Хасиков, Ислам Сагаипов, Ноха Жансаев и Артур Ханбиев.

Делегации обменялись Коранами. Фото: предоставлено Домом дружбы Дагестана

В Грозном представители двух регионов обменялись подарочными изданиями Корана. Их передадут на хранение в Джума-мечеть и «Сердце Чечни».

Никто не сошел с дистанции. Фото: предоставлено Домом дружбы Дагестана

Кстати, Рабадан Багомедов брал с собой спортивные часы. Когда он достиг финиша, на экране устройства горела внушительная цифра в 222 975 шагов.