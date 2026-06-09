Фото: кадры видео "Эхо Дагестана" и видео от очевидцев.

В Дагестане в соцсетях очевидцы распространяют кадры с, предположительно, пожара на заправке в Кизилюрте. На видео - ужасающие кадры со столбом пламени и черным дымом во все небо.

Причина взрыва на газопроводе Моздок - Газимагомед в Дагестане

«В Кизилюрте происходит ужас. Очевидцы пишут о взрыве и пожаре вблизи Кизилюрта. Вероятнее всего заправка или газопровод», – пишут в пабликах местные жители.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию. Пока не понятно, если ли жертвы среди населения.

Три взрыва на автозаправочной станции в Кизилюртовском районе Дагестана 9 июня 2026

В администрации Кизилюрта сообщается, что крупный пожар произошел в промышленной зоне города.

«Предположительно горит газораспределительная станция. Подробности в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Сильнейший пожар в Дагестане. Фото: стоп-кадр видео очевидцев.

В МЧС республики сообщается, что информация о трех взрывах на автозаправочной станции «Метан» (ГРС Новый Сулак) поступила по системе 112 в 19:45 мск.

«Начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. На место направлены силы и средства по 1 Бис (2 АЦ, 15 ПСЧ и 11 ПСЧ). По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм, расположенном между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров».

Газопровод сразу же перекрыли с 718 км по 661 км. От МЧС на тушение пожара выехали 37 человек и 10 единиц техники.

Руководитель Центра управления регионом Дагестана (ЦУР) Исрафил Исрафилов сообщает, что инцидент произошел в селе Н. Чирюрт Кизилюртовского района. «Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают бригады скорой помощи и МЧС».

Обстоятельства выясняются. Информации о пострадавщих к этой минуте нет.

Тем временем, момент взрыва в Дагестане попал на камеру. Видео опубликовали жители района.

Момент взрыва на заправке в Дагестане попал на камеру

Минздрав республики направил к месту происшествия бригады скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины катастроф.

«На данный момент информации о пострадавших нет. Медицинские работники в состоянии готовности экстренному оказанию помощи», – сообщается в официальном аккаунте ведомства.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин взял ситуацию в районе Кизилюрта на личный контроль.

«На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. Пострадавших нет», - сообщил он в соцсетях.

К расследованию ЧП уже подключилась прокуратура республики.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении.