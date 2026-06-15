Литературный конкурс «Алания. Это моя земля» стартовал во Владикавказе

Стартовал конкурс, посвященный Северной Осетии Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владикавказе стартовал конкурс «Алания. Это моя земля». Трехэтапный проект будет проходить вплоть до октября 2026 года, когда опубликуют сборник. Для всех участников, приславших работы по творческому заданию, обещают награды.

Конкурс касается историй и легенд о достопримечательностях Северной Осетии. Реестр объектов, о которых можно писать, исчисляется восемью десятками. И, судя по всему, продолжит обновляться. Ознакомиться со всеми правилами можно на сайте проекта.

Как заявили организаторы конкурса, цель – поиск молодых талантливых авторов, популяризация русского языка, повышение ценности проживания на территории для местных жителей и привлекательности региона для посещения или переезда.

В списке 80 объектов, которые могут дополниться Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

На конкурс принимаются работы, написанные на русском языке в формате городских легенд. Объем небольшой – от 3000 до 5000 символов, но и это требование не строгое. Можно сделать меньше или больше. В произведении обязан быть хотя бы один объект, маршрут, артефакт, мероприятие или сувенир из вышеупомянутого списка.

Жанровых ограничений для публикации нет никаких – творческий порыв приветствуется. Но при этом желательно, чтобы название рассказа содержало название и места, которые ассоциируются с выбранным объектом. После прочтения у жителей Северной Осетии должны возникать положительные эмоции, а у людей из других регионов – желание посетить или переехать в республику.

Присылать работы можно до 15 августа Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Работы принимаются до 15 августа 2026 года. Это первый, литературный, этап конкурса. При этом организаторы сообщают, что в течение июля будет проходить другой этап – творческая мастерская. Завершит проект публикация сборника в октябре 2026 года. Присоединиться может любой желающий.

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