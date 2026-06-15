Дома разрушены, кладбище размыто, в воде мышьяк: отчаявшиеся жители сёл Дагестана обратились к Владимиру Путину

Люди сравнивают последствия стихии с военными действиями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители сёл Адильотар, Кадыротар и Тутлар Хасавюртовского района Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они устали быть жертвами и просят не временных ремонтов, а реальной защиты от большой воды, которая уже не первый год рушит их дома, школы и судьбы.

По словам сельчан, первое наводнение пришло в Адильотар в 2022 году, затем в 25-м, когда было разрушено 77 домов. Но самым страшным стал вечер 28 марта 2026 года. Из-за обильных осадков и половодья реки Акташ села оказались во власти стихии. Свыше 4000 человек оказались на грани жизни и смерти. Не было света, связи, интернета, оповещения и эвакуации.

В экстренном порядке жители своими силами начали выводить людей из зоны затопления. На помощь пришли знакомые и незнакомые простые люди соседних сёл и районов, спасали всех на автомобилях, тракторах, лодках. Всю ночь действовали героически. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но люди потеряли имущество, скот и птицу. А спустя неделю, 5 апреля, наводнение повторилось.

«Масштаб разрушений можно сравнить с военной хроникой. Свыше 130 домов в руинах, более 200 домов нуждаются в капитальном ремонте, а для уцелевших строений есть угроза разрушения фундамента в будущем. Полностью разрушены местная школа, почта, библиотека, амбулатория, магазины, Дом культуры и памятник воинам Великой Отечественной войны, чьи потомки сегодня защищают Родину на СВО. В мае случилось и третье подтопление», – рассказывают сельчане.

Когда пришла большая вода из затопленной зоны людей вывозили КАМАЗами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Люди находятся буквально на грани отчаяния: дороги и сады в удручающем состоянии. Воду из местной скважины пить нельзя – в ней повышенный уровень мышьяка. Сельское кладбище затопило – оно оказалось на грани разрушения. Хоронить умерших родственников сельчанам приходится в Хасавюрте или других районах. Берега реки Акташ размываются и осыпаются, что в будущем приведёт к обрушению прибрежных домов и коммуникаций.

«Да, нам всё обещают восстановить, построить, отремонтировать. Сегодня 12 июня 2026 года. Пока ничего не сделано или сделано недостаточно. Бюрократия с бесконечными комиссиями вызывает недовольство. Сколько раз комиссии приезжают-уезжают, делая разные заключения. Это вызывает тревогу», – пишут сельчане. Они уверены: строить заново без решения главной проблемы – бессмысленно, деньги будут выброшены на ветер, если не остановить разливы реки Акташ.

Поэтому они просят Владимира Путина дать распоряжение провести берегоукрепительные работы с обязательным возведением вала вдоль сёл, очистить русло реки Акташ от мусора и зарослей, провести дноуглубление с последующим уходом за состоянием русла, разработать и реализовать комплекс инженерных мероприятий.

буквально за считанные часы сельчане лишились всего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Мы устали от такой жизни в роли жертвы, когда всё приобретённое трудом, кровью и потом теряешь в один миг. И хотим жить спокойно, трудиться во благо Родины, растить детей», – говорят сельчане в обращении главе государства.

Совпадение или нет, но буквально на следующий день после публикации видеообращения врио главы Дагестана Фёдор Щукин написал в своих соцсетях:

«На следующей неделе мы ознакомимся с ходом ликвидации последствий ЧС в Адильотаре и других сёлах. Особое внимание тем населённым пунктам, где запланированы работы по восстановлению затопленных школ и детских садов».

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