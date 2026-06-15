Один выбрался, второго унесла река: восьмилетнего мальчика ищут спасатели в Ингушетии

Спасатели МЧС России ведут поисково-спасательные работы по поиску пропавшего ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Ингушетии

В Ингушетии начали доследственную проверку по факту пропажи ребенка. По предварительным данным, несчастный случай произошел днем 15 июня. Двое детей из поселения Яндаре Назрановского района республики отправились на берег реки Сунжа.

Место для купания оборудовано не было, но дети все равно полезли в воду. Одного из них, восьмилетнего мальчика, подхватило и унесло течением.

«Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает», – говорится в сообщении СУ СКР по Ингушетии.

На место выехали следователи и спасатели – они обследуют реку и пытаются найти ребенка. К поисковым работам могут подключиться местные жители и волонтеры.

Двое детей пошли купаться на реку без присмотра. Фото: ГУ МЧС России по Ингушетии

«На месте происшествия к поисково-спасательным работам привлечены 4 человека и 1 единица техники Ингушского ПСО МЧС России, а также четыре человека и одна единица техники ПСО “24” ГКУ “ПСС Республики Ингушетия”», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ингушетии.

Сейчас следователи Назрановского межрайонного следственного отдела осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося. Им предстоит узнать, как дети оказались одни на берегу и почему. По результатам проверки могут возбудить уголовное дело.

С началом купального сезона следователи просят родителей не оставлять детей без присмотра. Их призывают не допускать ситуаций, в которых ребенок окажется в опасности.

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