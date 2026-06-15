«Между вами и стриптизерами нет разницы»: дагестанских мужчин пристыдили за облегающие тело футболки

Мужчин в Дагестане призвали одеваться скромнее. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане за открытую одежду пристыдили мужчин. Не секрет, что в республиках Северного Кавказа есть строгие традиционные требования к дресс-коду. Регулярно в общественной среде регионов СКФО всплывают обсуждения кодекса внешнего вида. Но обычно такие требования касаются женщин: обсуждения закрытой религиозной одежды, купальников на местных пляжах и откровенных нарядов в блогах.

На этот раз же досталось мужчинам. Местный житель записал обращение к землякам, обратив внимание, что следить нужно в первую очередь за собственным видом. Его недовольство вызвали мужчины в облегающих футболках и кофтах.

«Обращение к таким заряженным, накачанным ахишкам [братьям – Прим.]. Когда вы с пеной у рта просите женщин одеваться поскромнее, не забывайте то, что, надевая тесную одежду, чтобы привлечь внимание либо же соблазнить женщин, знайте: между вами и стриптизером нет никакой разницы», – заявил мужчина.

Некоторые дагестанцы поддержали его и пожаловались, что иногда по улицам проще ходить, глядя в пол, чтобы не узреть чьего-то «срама». Другие заявили, что как раз те, кто носит облегающую одежду, вряд ли будут требовать от женщины традиционной скромности в нарядах.

Тем временем в соседней Северной Осетии действуют «патрули нравственности». Блогеры девушки пожаловались на травлю со стороны местных блюстителей чести. Мол, им написывают мужчины, требуют соблюдать чистоту на личной странице и не представлять республику перед миром в нехорошем свете.

Сами участники ссылаются на осетинский духовно-нравственный кодекс – агъдау. Они считают, что на территории республики необходимо на законодательном уровне ввести ответственность за «непристойный» контент в интернете.

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