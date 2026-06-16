До конца оставался верен боевым товарищам: двадцатый житель Дагестана стал Героем России с начала спецоперации

Свой последний бой Иса Абдулхалимов принял в июне прошлого года в селе Алексеевка Сумской области.

В Дагестане свято чтят память земляков, погибших в ходе спецоперации. В республике гордятся их подвигами, а также тому, что в небольшом регионе количество героев постоянно увеличивается количество бойцов, которым присваивается самое высокое воинское звание - Герой России. Так, 20-м по счету героем-выходцем из Дагестана стал гвардии лейтенант Иса Абдулхалимов. К сожалению, посмертно.

Его историю рассказал на своей странице в соцсети врио главы Дагестана Федор Щукин.

Командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты 177-го отдельного гвардейского полка участвовал в специальной военной операции с первых дней после ее начала. Он выполнял боевые задачи в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске и Работино. За проявленные мужество и героизм был удостоен орденов и боевых медалей.

«В Херсонской области, при освобождении посёлка Крынки, офицер получил тяжёлое ранение, но, едва оправившись, вернулся в строй и продолжил службу уже в Курской области», – написал о нем руководитель республики.

Свой последний бой Иса Абдулхалимов принял в июне прошлого года в селе Алексеевка Сумской области. Он руководил штурмовыми группами и, когда противник открыл массированный артиллерийский огонь по пункту управления, он не покинул свою позицию. В ходе обстрела офицер получил смертельное осколочное ранение в область сердца. Иса погиб как истинный герой, не отступив и не сделав ни шага назад, что является ярким примером мужества и верности присяге.

Иса Абдулхалимов родился в селе Хашархота Бежтинского участка Цунтинского района в семье педагогов. Получил юридическое образование, прошёл срочную службу в инженерных войсках, после чего заключил контракт и стал морским пехотинцем 177-го полка Каспийской флотилии. Сражался за интересы нашей родины с первых дней спецоперации.

Федор Щукин выразил искренние соболезнования родным и близким Исы Абдулхалимова, а также особую благодарность – родителям настоящего героя и достойного сына Дагестана, воспитавшим мужественного воина, посвятившего свою жизнь защите Родины.

«До самого конца он оставался верен боевым товарищам, воинской присяге и своей стране», – написал о нем врио главы Дагестана.

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