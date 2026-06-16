Мужчинам очень весело при виде голодного медвежонка. Фото: стоп-кадр видео из сети.

Чудовищный эксперимент провели в Ингушетии на маленьком медвежонке. В сети появилось видео с одной из туристических баз, где на потеху публике содержится совсем крошечный медведь. Группа взрослых довольно упитанных мужчин окружила малыша и один из бородачей протягивает ему угощение. Судя по разговорам, медвежонку дают попробовать запрещенное никотиносодержащее вещество, которое и на людей действует пагубно и непредсказуемо, что уж говорить о крошечном детеныше.

Он, кстати, выглядит довольно худеньким, но в памперсе. Вероятней всего, питается он вот таким вот «подножным кормом» по типу кто что предложит. От этого, видимо, и возникла необходимость в памперсе.

Мужчины на видео гогочут и раз за разом протягивают малышу добавку. Он доверчиво тянется, жадно кушает с рук. И это очень веселит бородатых гостей, они снимают на видео и явно ждут, что же будет с медвежонком после их угощения.

Бородачи в Ингушетии накормили ручного медвежонка запрещенными веществами

В сети уже обсуждают поступок живодеров. Пишут, что данная компания развлекалась возле реабилитационного центра в Назрани, где по соседству находится частный зоопарк. На данный момент неизвестно, как крошечный организм отреагировал на ударную дозу такого угощения, и вообще, выжил ли? Ведь даже малая порция этого вещества может вызвать проблемы с нервной системой, желудком и сердцем.

Малышу предложили вещество, которое даже у взрослого мужчины может вызвать проблемы с нервной системой, желудком и сердцем.. Фото: стоп-кадр видео из сети.

Пользователи сети не разделили радости бородачей и требуют провести проверку их действий, а также – частного зверинца, где вот таким способом развлекаются с животными (кстати, сообщают, что там же живет еще и тигренок).

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Между тем, в республиках Северного Кавказа не раз находили замученных диких животных. Жестокие заводчики эксплуатируют несчастных с малого возраста и разводят невольников ради потехи публики.

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