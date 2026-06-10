В ДТП в пожарной части в Чечне пострадало шесть спасателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели погибли в ДТП в Чечне. По предварительным данным, это произошло 10 июня в Грозном. Водитель автомобиля сильно разогнался и не справился с управлением. Сообщается, что машина влетела в здание депо пожарной части. Информацию корреспонденту «КП-Северный Кавказ» подтвердили в ГАИ Чеченской республики.

По неподтвержденным данным, в ДТП пострадали шесть сотрудником МЧС. Двое из них получили смертельные травмы и погибли на месте. Еще четверых отправили в больницу.

Сообщается, что состояние двоих пострадавших оценивают как тяжелое. Еще двое пожарных получили травмы средней степени тяжести.

«Пока говорить об обстановке на месте рано. Обстоятельства произошедшего выясняются», – рассказали «Комсомолке» в пожарной части, где произошло ЧП.

Информация дополняется.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru