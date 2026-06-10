С самого начала лета разрешения на отдых получили чуть больше десятка водоемов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Купальный сезон на Ставрополье начался 1 июня, и жители региона все чаще ищут места, где можно безопасно отдохнуть у воды. С самого начала лета разрешения на отдых получили чуть больше десятка водоемов.

Список из первых 14 мест 10 июня опубликовало краевое управление Роспотребнадзора. Перед выдачей разрешений специалисты проверили качество воды и состояние пляжей. Для этого они провели лабораторные исследования по нескольким десяткам показателей.

И хотя места признаны безопасными, об осторожности на воде забывать не стоит. Как рассказывают спасатели ПАСС СК, чаще всего ЧП происходят на Кубани, Зеленчуке и Правоегорлыкском канале. Несмотря на популярность у отдыхающих, эти водоемы не предназначены для купания. Особенно остро вопрос стоит в Невинномысске, где официального пляжа пока нет, и многие жители отправляются отдыхать на реку Кубань.

И хотя места признаны безопасными, об осторожности на воде забывать не стоит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Места купания в Ставрополе и Шпаковском округе

Комсомольский пруд традиционно становится центральным местом отдыха в краевой столице. Его оборудовали и полностью подготовили к летнему сезону. Рабочие даже обновили лежаки, спортивный инвентарь, зонты и прочее.

В Шпаковском округе мест для купания оказалось на порядок больше:

– пруд на территории базы отдыха «Лесное озеро» в селе Верхнерусском;

– база отдыха «Лагуна» на участке балки Ключевка в селе Казинка;

– пруд детского центра «Солнечный» в селе Казинка;

– пруды спортивно-оздоровительного комплекса «Пелагиада»;

Где разрешено купаться в городах-курортах КМВ

Первым на КМВ разрешение от специалистов Роспотребнадзора получило обновленное в позапрошлом году Старое озеро в Кисловодске. Искусственный водоем появился на реке Аликоновка еще в середине прошлого века. В 2024 году его благоустроили и восстановили, в связи с чем здесь можно не только купаться, но и просто отдохнуть.

Первым на КМВ разрешение получило обновленное в позапрошлом году Старое озеро Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В каких округах Ставрополья водоемы получили разрешение на купание

– зона отдыха «Родные берега» в селе Левокумском;

– база водных видов спорта на озере Буйвола в Буденновске;

– городское озеро Георгиевска;

– водохранилище «Волчьи ворота» в селе Новоселицком;

– база отдыха «Вулкан» в поселке Тоннельном;

– пруд «Лагерный» на реке Грязнушка в Благодарненском округе;

– база отдыха «Усадьба Мопе» возле села Казинка;

– акватория Новотроицкого водохранилища рядом с базой отдыха «Лагуна».

В течение всего сезона специалисты продолжат контролировать качество воды и состояние береговой линии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение всего сезона специалисты продолжат контролировать качество воды и состояние береговой линии. В Роспотребнадзоре напоминают, что отдыхать стоит только на оборудованных водоемах. Купание в местах, которые не прошли санитарную проверку, может быть опасным для здоровья.

«Не следует использовать водные объекта для купания и отдыха, на которых допускается выгул и водопой скота и домашней птицы, мойка транспортных средств, а также проведение работ, являющихся источником загрязнения воды», – добавили в ведомстве.

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