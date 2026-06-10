Лето с пользой

На Ставрополье в летнюю оздоровительную кампанию для детей будут работать 657 лагерей. Фото: минобр СК

На Ставрополье началась летняя оздоровительная кампания. В этом году в детских лагерях отдохнут более 90 тысяч детей. На организацию интересных и познавательных каникул направлено более 494 млн рублей, из них 315 млн рублей - средства краевого бюджета.

О том, какие занятия и развлечения ждут ребят, как получить возможность не только отдохнуть, но и приобрести новые знания, и как преобразились лагеря при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», краевой программы «Развитие образования» и регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования», «Комсомольской правде» рассказали в министерстве образования Ставропольского края.

Время новых впечатлений

В этом году на Ставрополье в летнюю оздоровительную кампанию для детей будут работать 657 лагерей: 20 загородных, 626 дневного пребывания, 6 на базе санаторно-курортных организаций и 5 палаточных.

- Наша задача - увлечь детей полезными и интересными занятиями, чтобы летнее время помогло им развиваться, поддерживало хорошие увлечения, - отмечает губернатор Владимир Владимиров.

Так, в Предгорном округе в пришкольных лагерях отдохнут почти девять тысяч школьников. Для ребят будут работать 28 площадок: 26 лагерей дневного пребывания и два центра дополнительного образования. На организацию летнего отдыха из краевого бюджета направлено 8,5 млн рублей. Работать с детьми будут 450 педагогов и 250 старшеклассников-вожатых.

В Левокумском округе подготовлено и открыто 14 пришкольных лагерей и один загородный, в которых отдохнут более полутора тысяч детей.

В загородном лагере «Светлячок» сделали ремонт в спальных корпусах, душевых и туалетах, лагерь оснащен пожарной сигнализацией и системой голосового оповещения.

В пришкольных лагерях также приняты все меры для безопасного отдыха. С детьми будут работать профессиональные команды педагогов, подготовлены познавательные, развивающие и досуговые программы.

В Кировском округе открылись детские пришкольные лагеря, где смогут отдохнуть и интересно провести время более 1,5 тысячи детей.

Всего открыто 15 лагерей с дневным пребыванием, большая часть - на базе общеобразовательных учреждений. В лагерях подготовлены развлекательные, образовательные и оздоровительные программы, с детьми проводят творческие мастерские, спортивные и игровые мероприятия, познавательные занятия и экскурсии.

В городе Ставрополе этим летом будут работать 43 пришкольных лагеря, а также лагерь «Веселый улей». В этих учреждениях отдохнут более 9 тысяч школьников краевого центра.

Кроме того, все лето будут работать более 80 открытых площадок, 11 комнат школьника и 5 подростковых клубов.

15 июня в краевой столице откроется загородный оздоровительный центр «Лесная поляна». Своих гостей учреждение встречает обновленным. В лагере проведен косметический ремонт комнат, покрашены беседки, лавочки, входные группы. Приведены в порядок газоны, клумбы, альпинарии, места отдыха и зеленые насаждения.

Как рассказали в региональном минобре, во всех лагерях запланировано проведение профильных смен: военно-патриотических, юнармейских, технических, физкультурно-спортивных, краеведческих, по обучению правилам дорожного движения, смен «Движение Первых», «Орлята России» и многих других.

Также в каждой лагерной смене состоятся разнообразные тематические дни и патриотические мероприятия, посвященные Году народного единства, объявленному президентом в 2026 году.

Не только отдыхать, но и учиться

Ставропольские школьники летом смогут не только отдохнуть, но и пополнить багаж своих знаний. Образовательные программы организованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Так, в филиалах Центра для одаренных детей «Поиск» для школьников пройдут краткосрочные профильные смены, ориентированные на углубленное изучение общеобразовательных дисциплин, развитие технических и естественно-научных компетенций и подготовку к экзаменам.

В Буденновске для десятиклассников пройдет смена «Секреты высоких баллов по русскому языку», направленная на системную подготовку к экзаменам.

В Изобильном для учащихся 8 - 9-х классов организована смена «Лексика и фразеология».

В Кисловодском филиале Центра «Поиск» будут работать четыре смены для 8 - 10-х классов: «Выращивание растений методом гидропоники», «Программирование на Python», «Веб-программирование», «Олимпиадные задачи по информатике».

В Минеральных Водах организовано проведение пяти краткосрочных смен для 5 - 10-х классов: «Арифметический прорыв», «Java: мир безграничных возможностей», «Лаборатория Кулибина: роботы в действии», «Шаг за шагом: секреты высоких баллов по русскому языку», «Элита скорочтения».

В Михайловске для учащихся 6 - 8-х классов пройдет смена «Бактерии под прицелом: выращиваем, изучаем, экспериментируем».

В Невинномысском филиале для 9 - 10-х классов будет работать смена «Художественный текст как объект анализа», направленная на подготовку к итоговому сочинению.

Ставропольские школьники летом смогут не только отдохнуть, но и пополнить багаж своих знаний. Фото: минобр СК

- Все программы созданы с учетом актуальных образовательных трендов и потребностей рынка труда. Они помогут ребятам не только интересно провести каникулы, но и открыть для себя перспективные профессиональные направления, развить критическое и проектное мышление, приобрести практические навыки в востребованных сферах, научиться работать в команде и реализовать собственные идеи под руководством опытных наставников, - отмечают в краевом министерстве образования.

Также ставропольские школьники могут поучаствовать в летних сменах регионального центра «Сириус 26». Там с 22 июня по 4 июля для школьников 5 - 10-х классов будут работать программы «Старт в «Большие вызовы», «Олимпиадная астрономия. 2-я ступень», «Основы веб-дизайна».

- Летние профильные смены создают полноценную среду для профессиональных проб. Ребята осваивают актуальные компетенции в сфере IT, инженерии, естественных наук, учатся работать с реальными задачами и проектами. Такой подход помогает школьникам задолго до выпускных экзаменов определиться с будущей профессией и получить конкурентные преимущества при участии в олимпиадах и конкурсах высокого уровня, - отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

Узнать о сменах подробнее и подать заявки на участие можно на сайте регионального Центра «Сириус 26» https://сириус26.рф в разделе «Программы».

Равные возможности

На Ставрополье действует ряд мер поддержки для различных категорий детей.

Для детей участников СВО предусмотрена компенсация путевки, приобретенной в течение календарного года на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет включительно, но не более 33 тысяч рублей. Речь идет не о санаторно-курортном отдыхе, а именно об оздоровительных лагерях на базе санаторных организаций или летних оздоровительных лагерях, расположенных на территории РФ и входящих в официальный перечень таких организаций.

Информацию по Ставрополью можно найти на сайте регионального министерства труда и социальной защиты населения.

Бесплатные путевки в детские оздоровительные учреждения предоставляются также по линии министерства труда и социальной защиты населения. Их получают дети из семей следующих категорий:

- имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в крае;

- находящихся в трудной жизненной ситуации;

- по медицинским показаниям.

По данному вопросу можно обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Министерство образования в этом году утвердило квоту в размере 5% для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них выделено 4500 мест.

Из краевого бюджета муниципалитетам края предоставляется субвенция на организацию двухразового питания в пришкольных и в загородных лагерях, на выплату заработной платы воспитателям и вожатым, частичную оплату стоимости путевки.

Частичная оплата в 2026 году составляет более 11 тысяч рублей. Для ее получения каждый работающий родитель вправе обратиться в школу к классному руководителю ребенка для составления и подписания договора между родителем, школой и детским лагерем, в который планируется заезд ребенка в летние месяцы. После заключения договора стоимость путевки в стационарный лагерь будет рассчитана уже с учетом вышеназванной частичной оплаты стоимости путевки.

Главное - кадры и безопасность

При подготовке к летней оздоровительной кампании губернатор Владимир Владимиров поручил министерству образования обратить особое внимание на кадровое обеспечение и безопасность.

- Все, кто работает с детьми, должны понимать, где находятся их воспитанники, и в случае необходимости могли их защитить. Они должны четко понимать алгоритм действий в случае опасности, - сказал глава края.

Как рассказали в минобре края, с детьми ежегодно работают более 6 тысяч педагогов и 1200 вожатых.

Подготовку вожатых в Ставропольском крае на постоянной основе ведут Северо-Кавказский федеральный университет, где ежегодно обучаются 225 человек, и Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт - обучение проходят 45 человек. Совместно с вузами ведется работа по планомерному переходу к единой программе профессионального обучения «Вожатый».

Также на протяжении всего учебного года 18 студенческих педагогических отрядов края проходят обучение в «Школах вожатского мастерства», которые проводятся на базе образовательных организаций и молодежных центров. Там будущие вожатые изучают теорию и посещают практические занятия, тренинги по основным направлениям воспитательной работы в лагере, осваивают методику организации детского досуга и обеспечения безопасности детей. Тем более что работа по обеспечению безопасности пребывания ребят в лагерях детского отдыха является приоритетной для всех органов и учреждений контроля безопасности.

Так, все 657 лагерей, включенные в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ставропольского края, проходят ежегодную проверку на соответствие требованиям безопасности, имеют периметральное ограждение, видеонаблюдение, противопожарные системы и круглосуточную охрану.

На территориях лагерей проведены акарицидные обработки участков и дератизационные мероприятия.

Все сотрудники своевременно проходят медицинские осмотры и гигиеническое обучение. Работники пищеблоков обследуются на носительство норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

В четырех лагерях, где есть оборудованные пляжи, купание детей проходит под наблюдением подготовленных спасателей.

Все учреждения детского отдыха имеют либо лицензии на осуществление медицинской деятельности, либо договоры об оказании медицинской помощи с медучреждением.

Первый трудовой опыт

Неотъемлемой составляющей летних каникул является трудовая занятость школьников.

В этом году в регионе будут действовать 92 ученические производственные бригады и 279 трудовых объединений школьников, в которых смогут поработать более 39 тысяч школьников с 5-го по 11-й класс.

Неотъемлемой составляющей летних каникул является трудовая занятость школьников. Фото: минсоц СК

В Степновском округе во время каникул планируют трудоустроить около ста школьников. Получить работу ребята в возрасте от 14 до 18 лет смогут через местное управление образования и Центр занятости населения.

Детям предоставят рабочие места в пришкольных лагерях, библиотеках и на благоустройстве пришкольных и общественных территорий. Приоритет в трудоустройстве получат дети из многодетных и малоимущих семей, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО.

- Ребята смогут провести лето с пользой, заработать деньги на карманные расходы и почувствуют ответственность, приобретая ценный опыт и развивая самостоятельность в реальных рабочих условиях, - отмечают в краевом правительстве.

Для решения вопроса трудоустройства школьникам необходимо обратиться в ГКУ «Центр занятости населения» по месту жительства, окружной отдел образования или в окружной Молодежный центр.