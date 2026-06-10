После обеда маленькие еноты сладко спят. Фото: стоп-кадр видео приюта бездомных животных

Обычно сюда привозят бездомных собак. Но на этот раз в пункт отлова Махачкалы попали те, кого здесь точно не ждали – двое крошечных щенков енота. Оставить их в вольерах с собаками было невозможно. Волонтёры забрали малышей к себе.

«Малышей нужно выкармливать, а дальше будем решать, куда их определить», - решили зоозащитники.

Енотам примерно месяц-полтора, они уже открыли глаза, но лапки еще слабые, ходят щенки нетвердо. В этом возрасте детеныши питаются материнским молоком. Выкормить таких малышей без специальных знаний и смесей почти невозможно. Волонтёры заказали для них заменитель молока, купили впитывающие пелёнки и теперь буквально живут с бутылочками в руках.

«Сейчас мы заботимся о них. Маленькие енотики кушают и спят, как все малыши. Немного окрепнут и, скорее всего, отправятся в центр в Ставрополе», - рассказывает волонтер Виктория.

Дагестанские волонтеры выкармливают щенков енотов Видео: соцсети приюта для бездомных собак

Откуда взялись щенки дикого зверя, точного ответа нет. Но волонтёры предполагают: скорее всего, этих детенышей «спасли». Кто-то увидел малышей без матери, пожалел, забрал домой, а потом не справился и подбросил в пункт отлова. История типичная для лета, когда на свет появляется много диких детёнышей.

«Если вы встретили такого малыша одного, ни в коем случае не нужно его «спасать». Его мать где-то рядом и обязательно вернётся! Забирая его домой, вы обрекаете его либо на гибель (выкормить диких животных без знаний и правильных смесей очень сложно), либо на жизнь в неволе. Выжить в природе у малышей намного больше шансов. Скорее всего, наших енотиков тоже так «спасли», - обращается к неравнодушным людям Виктория.

Детеныши, которых выкормил человек, редко смогут выжить в дикой природе. Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Помощь нужна только в крайних случаях: если детёныш ранен, если мать погибла, если на него нападают вороны или собаки, или если он находится на проезжей части. А если животное ранено или осталось без матери, его нужно доставить в ветеринарную клинику или зооцентр к специалистам. Также волонтеры предупреждают, что нельзя кормить малышей самостоятельно, тем более магазинным молоком!

Тем, кто хочет поддержать детенышей, волонтёры просят помочь с приобретением заменителя молока для щенков и впитывающих пелёнок.

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