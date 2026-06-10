Четыре иностранца ответят в суде за жестокое убийство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье в суд отдали дело четырех иностранцев, зверски убивших 44-летнего мужчину. За расправу им обещали солидную плату, для доказательства они снимали, как били жертву битами, ножами, руками и ногами.

Иностранцы снимали на видео расправу. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

По данным следствия, в 2025 году приезжие получили «заказ». Задачей поставили разобраться с неприятелем – за солидную сумму. Иностранцы согласились и разработали план. Для исполнения прикупили деревянную биту, перцовый баллончик, нож, маски и липкую ленту.

Заприметив жертву, пряча лица, они набросились на мужчину, сидящего в лесу в районе поселка Санамера. В ход пустили все «вооружение». Параллельно расправу фиксировали на камеру телефона, чтобы передать заказчику. От полученных во время избиения травм ставрополец умер на месте. Исполнители расправы же пустились в бега.

Иностранцы снимали на видео расправу. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

«После совершения убийства фигуранты попытались скрыться, однако были задержаны оперативными сотрудниками», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

На иностранцев сразу возбудили уголовное дело по пунктам «д», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений). За «работу» они могут получить вплоть до пожизненного.

Фигурантам грозит пожизненное. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

«Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу», – уточнили в прокуратуре Ставропольского края. Дело заказчика выделили в отдельное производство.

На Ставрополье четырех иностранцев задержали по подозрению в жестоком убийстве 44-летнего мужчины Видео: СУ СКР по Ставрополью

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