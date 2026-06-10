Ставрополец на ВАЗ‑2107 доехал до Дубая через семь стран. Фото: соцсети Ивана

«Я купил свою мечту за 57 000 , – говорит Иван из Ставрополя. – Друзья отговаривали, но я поехал на ней в Дубай». Старый ВАЗ-2107 2005 года выпуска, без кондиционера, с бюджетом 100 тысяч рублей. Иван ночевал в машине при 45-градусной жаре, разбирался с проблемами на границах. И все-таки доехал. В Дубае ему предложили обменять «семерку» на Nissan Patrol.

Ставрополец Иван давно мечтал о большом путешествии. Но не на самолете и даже не на внедорожнике. ВАЗ-2107 2005 года выпуска он купил за 57 тысяч рублей – дешевле, чем новый телефон. Друзья пытались отговорить, но парень никого не слушал.

«Я обычный человек, который устал откладывать мечты. Если я доеду, это станет историей. Если нет – вы увидите честный провал», – предупредил Иван.

Ставрополец проехал 20 тысяч километров. Фото: соцсети Ивана

Ему предстояла дорога по маршруту: Грузия, Армения, Турция, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ. Но проблемы возникли уже в первой стране. На границе с Грузией потребовали снять все наклейки – с названием проекта и крупной надписью «Ставрополь». Пришлось Ивану заезжать в Армению и заново оклеивать машину.

Дальше – полное чудес путешествие по Ближнему Востоку. Иван побывал в Каппадокии и увидел рассвет среди сотен воздушных шаров, прогулялся по побережью Средиземного моря и попал в одно из новых семи чудес света – Петру.

Но за красивой картиной скрывались чудовищные неудобства. Авантюрист спал прямо в машине без кондиционера. Единственным спасением стал небольшой вентилятор:

Путешественника не остановила нестабильная обстановка на Ближнем Востоке. Фото: соцсети Ивана

«Я жил в жарких странах, ночью 30, а днем – 45 градусов. Плохо спишь, плохо ешь, медленно думаешь. Но едешь – потому что других вариантов нет».

Но несмотря на все испытания, Иван преодолел 20 тысяч километров и добрался до Дубая. Там старенькие белые Жигули с номерами 126 региона произвели настоящий фурор. Земляки подходили сфотографироваться и просили прокатить в авто под русские треки. Путешественника даже заметил Стас Михайлов – он оставил свой автограф на капоте.

Но самое шокирующее предложение сделал местный житель, остановивший Ивана на автомойке:

«Я не могу до сих пор в это поверить. Второй день в Дубае, вот такие предложения. [предложил поменять – Прим] на Nissan Patrol 2026-го года. И кто-то не верил, что со мной поменяются?».

Сейчас Иван планирует остаться в Дубае и найти того, кто согласится обменять его старенькие Жигули на автомобиль поновее. Он уверен, что владелец «Ниссан» – не последний охотник за раритетом. В мечтах путешественника уехать домой на «Феррари».

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