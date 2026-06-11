Медведица, защищая детей, набросилась на машину в Чечне Фото: Татьяна АРОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дикие животные на Северном Кавказе частенько встречаются на горных трассах, а иногда даже выходят в город. Бывало даже страшное, когда потерявшийся в лесу охотник три дня отстреливался от медведей в лесу.

Медведица кинулась на машину. Фото: стоп-кадр видео

Встреча цивилизации и технологий с природой может закончится плачевно. Животные, далеко не всегда привыкшие к благам современного мира, с удивлением, опаской или даже агрессией ведут себя при виде неизвестного. Так произошло на отдаленной трассе в Чечне.

Семья ехала по ночной дороге на дальнем свете. Фонарей вдоль проезжей части, конечно же, не было. На пути они неожиданно повстречали медведицу с маленькими медвежатами.

Медведи уже вышли из спячки. Фото: стоп-кадр видео

Кому не повезло меньше в этой ситуации – вопрос. Звериная мать, верно, увидела в машине чудовище с ярко светящимися глазами. И поняла, что двигаться этот хищник может очень быстро. А значит, бежать нельзя – только защищать выводок от неизвестного врага.

От лица семьи, снимающей медведей на камеру телефона, это сперва выглядело не так жутко. А потом животное бросилось в атаку. Мать налетела на машину сбоку, оставив своих медвежат позади. Может, хотела сразу смертельно ранить монстра, не понимая, что он из металла.

Дикие животные частенько выходят к цивилизации. Фото: социальные сети

Сидящая в машине семья в тот момент испугалась. Но водитель среагировал быстро. Нажал «тапочку» в пол и рванул с места неравной схватки. Победительница с медвежатами прекратила погоню и пошла по своим делам. А люди в металлическом хищнике отделались испугом. Может быть, слегка поврежденной машиной. Но это всяко лучше, чем могло быть. После спасения в соцсетях они прокомментировали ситуацию кратко:

«По дороге вот такие сюрпризы».

Дикая медведица напала на машину в Чечне

Стоит сказать, что столкновение городов с природой происходят на Кавказе частенько. Только в прошлом году было как минимум несколько случаев, когда дикие животные выходили к людям. Будто то случайно или намеренно (в поисках пищи), это пугало жителей сел, да и самих зверей.

В этом году в соседнем Дагестане пастуху, например, приходилось отбивать отару овец от голодного медведя. Небольшое, но все равно опасное животное пыталось украсть себе пропитание, но попалось «с поличным».

Нападение медведя на отару овец Видео: соцсети Магомеда Ильясова

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