Фото: Татьяна АРОНОВА. Перейти в Фотобанк КП
Дикие животные на Северном Кавказе частенько встречаются на горных трассах, а иногда даже выходят в город. Бывало даже страшное, когда потерявшийся в лесу охотник три дня отстреливался от медведей в лесу.
Встреча цивилизации и технологий с природой может закончится плачевно. Животные, далеко не всегда привыкшие к благам современного мира, с удивлением, опаской или даже агрессией ведут себя при виде неизвестного. Так произошло на отдаленной трассе в Чечне.
Семья ехала по ночной дороге на дальнем свете. Фонарей вдоль проезжей части, конечно же, не было. На пути они неожиданно повстречали медведицу с маленькими медвежатами.
Кому не повезло меньше в этой ситуации – вопрос. Звериная мать, верно, увидела в машине чудовище с ярко светящимися глазами. И поняла, что двигаться этот хищник может очень быстро. А значит, бежать нельзя – только защищать выводок от неизвестного врага.
От лица семьи, снимающей медведей на камеру телефона, это сперва выглядело не так жутко. А потом животное бросилось в атаку. Мать налетела на машину сбоку, оставив своих медвежат позади. Может, хотела сразу смертельно ранить монстра, не понимая, что он из металла.
Сидящая в машине семья в тот момент испугалась. Но водитель среагировал быстро. Нажал «тапочку» в пол и рванул с места неравной схватки. Победительница с медвежатами прекратила погоню и пошла по своим делам. А люди в металлическом хищнике отделались испугом. Может быть, слегка поврежденной машиной. Но это всяко лучше, чем могло быть. После спасения в соцсетях они прокомментировали ситуацию кратко:
«По дороге вот такие сюрпризы».
Стоит сказать, что столкновение городов с природой происходят на Кавказе частенько. Только в прошлом году было как минимум несколько случаев, когда дикие животные выходили к людям. Будто то случайно или намеренно (в поисках пищи), это пугало жителей сел, да и самих зверей.
В этом году в соседнем Дагестане пастуху, например, приходилось отбивать отару овец от голодного медведя. Небольшое, но все равно опасное животное пыталось украсть себе пропитание, но попалось «с поличным».
Видео: соцсети Магомеда Ильясова
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