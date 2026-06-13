650 олимпийских бассейнов мусора: 12 млрд рублей требуют с регоператора в Осетии за ущерб почвам

Регоператору за нарушения выставили многомиллиардный счет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Дело о нанесении региональным оператором колоссального ущерба почвам в Северной Осетии продолжается ровно год, и в ближайшее время точка в нем поставлена не будет. Арбитражный суд республики сообщил, что очередное заседание перенесено на 16 июня в связи с привлечением третьих лиц.

Напомним, масштабное экологическое нарушение в Осетии в середине 2025 года выявило Северо-Кавказское управление Росприроднадзора.

«Компания организовала несанкционированную свалку. Камни, стекло, картон, пластмасса, древесина и другие отходы 4 и 5 классов опасности складировались прямо на почву под открытым небом. Регоператор не оборудовал специальной изолированной площадки, не обеспечил защиту от осадков и ветра. Геодезическая съемка показала, что объем отходов превысил 1,6 млн кубических метров. Это примерно 650 олимпийских бассейнов мусора!», – рассказывала тогда глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.

Экспертиза почвы показала, что количество загрязняющих веществ в ней превышено. Регоператору выставили счет на12 169 350 592,05 рубля. Эта сумма сопоставима с размером господдержки, полученной малым и средним бизнесом Северной Осетии за четыре года; поступлениями в бюджет региона в первом квартале 2026 года или стоимостью строительства «сухого порта» в Пригородном районе республики – экспортно-ориентированного транспортно-логистического хаба, который сможет ежегодно приносить до миллиарда налогов.

Из-за загрязнения почва становится безжизненной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Добровольно регоператор платить не стал. Начались суды. Из последних изменений – к делу хотели привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, финансовое управления администрации Владикавказа, прокуратуру республики и ГУ МВД по СКФО.

«В этой части отказать. Привлечь к участию администрацию Владикавказа, министерство государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания, министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики, территориальное управление Росимущества в РСО-Алания», – сказано в последнем решении суда.

Кстати, параллельно ответчик сам судится с органами местного самоуправления и индивидуальными предпринимателями из-за задолженностей по оплате услуг. Суммы, конечно, не сопоставимы с иском к самому регоператору. Например, в последних делах фигурируют 43, 52, 95 тысяч рублей.

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