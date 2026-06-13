За мужество и стойкость Гаджимурад Казанбиев награжден медалью «За отвагу». Фото: пресс-служба главы РД

В День России, 12 июня, в Дагестане состоялась церемония вручения государственных наград. В числе награжденных – легендарный боец известный на всю Россию Гаджимурад Казанбиев. Врио главы республики Федор Щукин вручил ему медаль «За отвагу».

Врио Дагестана вручил Гаджимураду Казанбиеву медаль «За отвагу» Видео: пресс-служба главы РД

Историю дагестанского Мересьева Россия узнала в 2024 году. Гаджимурад попал под атаку вражеских дронов в районе Артёмовска и укрылся в ближайшей воронке. Здесь он провел 21 день в холоде минус 15 градусов, с осколочными ранениями рук и ног, практически без еды и воды. Но он не сдался и продолжал вести партизанский бой, не давая врагу покоя, оставаясь невидимой угрозой.

Когда Казанбиева нашли, он уже был на грани жизни и смерти. Связист Валентин Петров и пулеметчик Владимир Семёнов несли его под обстрелом почти три километра.

За мужество и стойкость Гаджимурад Казанбиев награжден медалью «За отвагу». Вручая высокую награду, Федор Щукин сравнил его стойкость с подвигом Героя СССР лётчика Алексея Маресьева, описанного Борисом Полевым в культовой «Повести о настоящем человеке».

Федор Щукин сравнил Гаджимурада с лётчиком Алексеем Маресьевым - прототипом героя "Повести о настоящем человеке". Фото: пресс-служба главы РД

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев, в числе которых и присутствующий здесь сегодня Гаджимурад Казанбиев. Его жизненный путь напоминает судьбу главного героя книги Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" Алексея Мересьева, который нашёл в себе силы выжить и вернуться в строй после тяжёлого ранения. Истории таких защитников Отечества отмечены несгибаемой силой духа и героизмом», - сказал Фёдор Щукин.

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