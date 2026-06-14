Ливни, грозы, ветер и тепло: какой будет погода в начале рабочей недели на Ставрополье

Ливни прогнозируют на Ставрополье в начале новой недели Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье заканчиваются длинные выходные, в которые было объявлено штормовое предупреждение. Но погода в начале новой рабочей недели лучше не станет. По данным Ставропольского гидрометцентра, ливни с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с продержатся как минимум два дня.

Как сообщают синоптики, в воскресенье, 14 июня, во время действия штормового предупреждения будет довольно тепло. По краю температура воздуха поднимется до +24…+29 градусов. В Ставрополе – до +24…+26 градусов. Только вот радоваться теплой погода не стоит – ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.

Ночью понедельника, 15 июня, на Ставрополье станет чуть прохладно – +13…+18 градусов. Непогода продолжит докучать – синоптики говорят о продолжающихся ливнях с градом, грозой и ветром, но только в первой половине ночи.

Непогода продержится как минимум первые дня дня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чуть лучше станет днем. Воздух прогреется до +23…+28 градусов (в Ставрополе – +23…+25), дождь будет кратковременным, а ветер успокоится до скорости 5-10 м/с с порывами 11-14 м/с. В краевой столице без осадков.

Такая погода продержится и во вторник, 16 июня. Согласно прогнозу, и ночью и днем местами по региону ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха при этом составит +11…+16 градусов в ночное время и +25…+30 – в дневное. Ветер с порывами до 11-14 м/с прогнозируют только днем.

В Ставрополе во вторник осадков не ожидается вовсе. Ночью температура опустится +13...+15 градусов, а днем поднимется до +25...+27 градусов. Единственное, что будет в этой погоде неприятное, – сильный ветер 12-14 м/с в дневное время.

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