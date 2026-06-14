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Общество14 июня 2026 10:19

Командовал освобождением заложников в Буденновске: накануне годовщины теракта на Ставрополье скончался бывший командир Группы «А»фото

Скончался бывший командир Группы «А», освобождавшей Буденновск 31 год назад
Данил ЮРКОВ
Скончался командир Группы «А» Александр Гусев, руководивший освобождением заложников в Буденновске

Скончался командир Группы «А» Александр Гусев, руководивший освобождением заложников в Буденновске

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На 80 году жизни скончался Александр Гусев – бывший командир Группы «А», освобождавшей Буденновск от террористов 14 июня 1995 года. Генерал-лейтенант оставил яркий след в истории российских спецслужб. Коллеги неоднократно отмечали его широкий кругозор, командирскую грамотность, самодисциплину и культуру общения с подчиненными.

Александр Гусев родился 26 ноября 1946 года в Москве. В 1965 году успешно окончил Московское суворовское училище, а еще через три года – Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. После, с 1968 по 1989 годы, служил в в Отдельном Краснознаменном Кремлёвском (ныне Президентском) полку. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка.

Александр Гусев. Фото: Межрегиональная общественная организация ветеранов подразделений специального назначения «Единство»

Александр Гусев. Фото: Межрегиональная общественная организация ветеранов подразделений специального назначения «Единство»

Даже во время службы в Кремле Александр Гусев не прекращал обучение. В 1977 году он окончал Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 31 января 1995 года по 8 октября 1998 года генерал-лейтенант стал начальником Управления «А» Антитеррористического центра ФСБ России. В первый же год службы произошел страшный теракт в городе Буденновске.

Хроника трагедии в Буденновске

Днем 14 июня 1995 года 200 террористов из шайки Шамиля Басаева ворвались в ставропольский город. Вооруженные до зубов боевики пять дней держали в страхе всю округу. За эти страшные 120 часов погибли 129 человек. Среди них было 18 милиционеров и 17 военнослужащих. Ранения в перестрелках получили 415 человек.

Террористы, наплевав на нормы морали, пробрались в город в трех КАМАЗах и «шестерке», переделанной под автомобиль милиции. Говорили, что везут из Чечни погибших военных. «Груз 200» на КПП не досматривали – это кощунство. Боевики активно пользовались прикрытием, пока не остановились у отделения милиции Буденновска.

14 июня банда террористов захватила больницу

14 июня банда террористов захватила больницу

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Тогда-то и началась настоящая бойня. Террористы не смогли взять здание штурмом. Некоторых сотрудников ГАИ, сопровождавших их, они расстреляли. Других взяли в плен. Одним из них был сержант полиции Сергей Елманбетов. Позже боевики замучили его до смерти. Ближе к 14 часам дня о нападении узнали все. На место выехали военные. Местных попросили не выходить из дома и не пить воду из крана – ее могли отравить.

Преступники на протяжении пяти дней нападали на государственные учреждения и дома местных жителей. Кого-то убивали, кого-то – брали в плен. Обосноваться боевики решили в центральном корпусе больницы. Здание захватили, когда в палатах находились 650 больных и 450 медиков. Вместе с приведенными людьми они стали пленными.

Дальше – долгие пять дней, о которых не раз писала «Комсомольская правда». Переговоры с террористами, чтобы спасти заложников, уступки обеих сторон, перестрелки, гибель множества людей. У боевиков даже начали заканчиваться патроны.

Боевики бесконтрольно палили по улицам города.

Боевики бесконтрольно палили по улицам города.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Военные пытались штурмовать позиции, но боевики использовали заложников как живые щиты. Стрелять в таких условиях российским бойцам было крайне сложно.

На четвертый день в пять утра бойцы спецподразделения «Альфа», «Вега» и других готовились к штурму больницы. Но террористы были готовы к нападению. Началась тяжелая схватка. Вертолетчики пытались расстрелять боевиков, но те прикрывались роженицами с младенцами на руках. Открыть огонь было невозможно. Авиации пришлось развернуться.

Привело это к тому, что Басаев смог выбить для себя и боевиков несколько «Икарусов» и добровольных заложников. Среди них оказался и экс-собкор «Комсомолки» Владимир Ладный:

«Было семь автобусов. И грузовик с трупами погибших боевиков. Всех рассаживали одинаково – у окна заложник, прикрываясь им, рядом – боевик. [Они – Прим.] орали, кого-то били прикладом. Может, опасались, чтобы бучу не подняли заложники. Или вдруг среди журналистов окажутся спецназовцы. Басаев меня спросил: “Ты - журналист? А командировка есть? Ну давай, я тебе отмечу…”».

Погибшие при нападении боевиков заложники.

Погибшие при нападении боевиков заложники.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Все боялись. Некоторые добровольцы выцарапывали на руках свои имена – просто чтобы могли их опознать. Никто не знал, оставят ли их в живых террористы.

Но заложники выжили. Их выпустили горном селении Зандак, где собралась целая толпа. На обратный путь террористы отдали добровольцам один из «Икарусов». Боевики скрылись, как и сам предводитель. Басаева нашли спустя 11 лет и ликвидировали. Уничтожили еще 30 боевиков, часть осудили. Другие находятся в розыске по сей день. Некоторые сбежали за границу и изменили имена. И все равно появляются сводки, что виновников бесчеловечных терактов задерживают и судят.

Каждый год в Буденновске вспоминают погибших в трагедии.

Каждый год в Буденновске вспоминают погибших в трагедии.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Руководил операцией по спасению заложников в Кизляре

Всей этой невероятно тяжелой операцией по спасению людей руководил Александр Гусев. Избежать жертв, увы, не удалось. Но его решения спасли тех, кого было возможно.

Позже генерал-лейтенанту предстояло командовать войсками при теракте в Первомайском в 1996 году. В январе более 300 террористов захватили больничный комплекс Кизляра. В планах у них также был захват вертолетной площадки и воинской части внутренних войск недалеко от медучреждения. Им было приказано уничтожить боевую технику и летный состав.

В руках боевиков оказалось более 3000 заложников. За каждого погибшего чеченца они грозились убивать по 15 мирных жителей. Большинство из них были женщины и дети. Террористы договорились с властями беспрепятственно уехать в Чечню, поняв, что основной цели не добились.

Ежегодно у памятника жертвам трагедии собираются сотни людей. Фото: администрация Кизляра

Ежегодно у памятника жертвам трагедии собираются сотни людей. Фото: администрация Кизляра

Но уже 11 января в Первомайском они захватили и разоружили блокпост МВД. В руках боевиков оказалось еще 37 сотрудников милиции. Преступники укрепились в этом населенном пункте на три дня. Боевики понесли огромные потери, но смогли сбежать. Операция завершилась в 15 часов 18 января, когда Первомайское перешло под контроль федеральных спецподразделений.

Ушел из жизни накануне годовщины страшной трагедии

После всех этих событий, в 1999 году, Александр Гусев уволился с военной службы. За заслуги генерал-лейтенанта наградили орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими наградами. После отставки он работал гендиректором крупного холдинга, но последние годы серьезно болел. А сегодня пришла трагическая весть:

«Скончался 13 июня 2026 года накануне очередной годовщины захвата заложников в городе Будённовске (Святой Крест), где сотрудники Группы “А” под его началом спасали людей из рук террористов Шамиля Басаева», – сообщают в Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство».

Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким Александра Гусева.

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