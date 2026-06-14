Скончался командир Группы «А» Александр Гусев, руководивший освобождением заложников в Буденновске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На 80 году жизни скончался Александр Гусев – бывший командир Группы «А», освобождавшей Буденновск от террористов 14 июня 1995 года. Генерал-лейтенант оставил яркий след в истории российских спецслужб. Коллеги неоднократно отмечали его широкий кругозор, командирскую грамотность, самодисциплину и культуру общения с подчиненными.

Александр Гусев родился 26 ноября 1946 года в Москве. В 1965 году успешно окончил Московское суворовское училище, а еще через три года – Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. После, с 1968 по 1989 годы, служил в в Отдельном Краснознаменном Кремлёвском (ныне Президентском) полку. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка.

Александр Гусев. Фото: Межрегиональная общественная организация ветеранов подразделений специального назначения «Единство»

Даже во время службы в Кремле Александр Гусев не прекращал обучение. В 1977 году он окончал Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 31 января 1995 года по 8 октября 1998 года генерал-лейтенант стал начальником Управления «А» Антитеррористического центра ФСБ России. В первый же год службы произошел страшный теракт в городе Буденновске.

Хроника трагедии в Буденновске

Днем 14 июня 1995 года 200 террористов из шайки Шамиля Басаева ворвались в ставропольский город. Вооруженные до зубов боевики пять дней держали в страхе всю округу. За эти страшные 120 часов погибли 129 человек. Среди них было 18 милиционеров и 17 военнослужащих. Ранения в перестрелках получили 415 человек.

Террористы, наплевав на нормы морали, пробрались в город в трех КАМАЗах и «шестерке», переделанной под автомобиль милиции. Говорили, что везут из Чечни погибших военных. «Груз 200» на КПП не досматривали – это кощунство. Боевики активно пользовались прикрытием, пока не остановились у отделения милиции Буденновска.

14 июня банда террористов захватила больницу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Тогда-то и началась настоящая бойня. Террористы не смогли взять здание штурмом. Некоторых сотрудников ГАИ, сопровождавших их, они расстреляли. Других взяли в плен. Одним из них был сержант полиции Сергей Елманбетов. Позже боевики замучили его до смерти. Ближе к 14 часам дня о нападении узнали все. На место выехали военные. Местных попросили не выходить из дома и не пить воду из крана – ее могли отравить.

Преступники на протяжении пяти дней нападали на государственные учреждения и дома местных жителей. Кого-то убивали, кого-то – брали в плен. Обосноваться боевики решили в центральном корпусе больницы. Здание захватили, когда в палатах находились 650 больных и 450 медиков. Вместе с приведенными людьми они стали пленными.

Дальше – долгие пять дней, о которых не раз писала «Комсомольская правда». Переговоры с террористами, чтобы спасти заложников, уступки обеих сторон, перестрелки, гибель множества людей. У боевиков даже начали заканчиваться патроны.

Боевики бесконтрольно палили по улицам города. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Военные пытались штурмовать позиции, но боевики использовали заложников как живые щиты. Стрелять в таких условиях российским бойцам было крайне сложно.

На четвертый день в пять утра бойцы спецподразделения «Альфа», «Вега» и других готовились к штурму больницы. Но террористы были готовы к нападению. Началась тяжелая схватка. Вертолетчики пытались расстрелять боевиков, но те прикрывались роженицами с младенцами на руках. Открыть огонь было невозможно. Авиации пришлось развернуться.

Привело это к тому, что Басаев смог выбить для себя и боевиков несколько «Икарусов» и добровольных заложников. Среди них оказался и экс-собкор «Комсомолки» Владимир Ладный:

«Было семь автобусов. И грузовик с трупами погибших боевиков. Всех рассаживали одинаково – у окна заложник, прикрываясь им, рядом – боевик. [Они – Прим.] орали, кого-то били прикладом. Может, опасались, чтобы бучу не подняли заложники. Или вдруг среди журналистов окажутся спецназовцы. Басаев меня спросил: “Ты - журналист? А командировка есть? Ну давай, я тебе отмечу…”».

Погибшие при нападении боевиков заложники. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Все боялись. Некоторые добровольцы выцарапывали на руках свои имена – просто чтобы могли их опознать. Никто не знал, оставят ли их в живых террористы.

Но заложники выжили. Их выпустили горном селении Зандак, где собралась целая толпа. На обратный путь террористы отдали добровольцам один из «Икарусов». Боевики скрылись, как и сам предводитель. Басаева нашли спустя 11 лет и ликвидировали. Уничтожили еще 30 боевиков, часть осудили. Другие находятся в розыске по сей день. Некоторые сбежали за границу и изменили имена. И все равно появляются сводки, что виновников бесчеловечных терактов задерживают и судят.

Каждый год в Буденновске вспоминают погибших в трагедии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Руководил операцией по спасению заложников в Кизляре

Всей этой невероятно тяжелой операцией по спасению людей руководил Александр Гусев. Избежать жертв, увы, не удалось. Но его решения спасли тех, кого было возможно.

Позже генерал-лейтенанту предстояло командовать войсками при теракте в Первомайском в 1996 году. В январе более 300 террористов захватили больничный комплекс Кизляра. В планах у них также был захват вертолетной площадки и воинской части внутренних войск недалеко от медучреждения. Им было приказано уничтожить боевую технику и летный состав.

В руках боевиков оказалось более 3000 заложников. За каждого погибшего чеченца они грозились убивать по 15 мирных жителей. Большинство из них были женщины и дети. Террористы договорились с властями беспрепятственно уехать в Чечню, поняв, что основной цели не добились.

Ежегодно у памятника жертвам трагедии собираются сотни людей. Фото: администрация Кизляра

Но уже 11 января в Первомайском они захватили и разоружили блокпост МВД. В руках боевиков оказалось еще 37 сотрудников милиции. Преступники укрепились в этом населенном пункте на три дня. Боевики понесли огромные потери, но смогли сбежать. Операция завершилась в 15 часов 18 января, когда Первомайское перешло под контроль федеральных спецподразделений.

Ушел из жизни накануне годовщины страшной трагедии

После всех этих событий, в 1999 году, Александр Гусев уволился с военной службы. За заслуги генерал-лейтенанта наградили орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», другими наградами. После отставки он работал гендиректором крупного холдинга, но последние годы серьезно болел. А сегодня пришла трагическая весть:

«Скончался 13 июня 2026 года накануне очередной годовщины захвата заложников в городе Будённовске (Святой Крест), где сотрудники Группы “А” под его началом спасали людей из рук террористов Шамиля Басаева», – сообщают в Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство».

Организация выразила глубокие соболезнования родным и близким Александра Гусева.

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