Группа туристов подала экстренный сигнал в районе пещеры Джанту КЧР Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В районе пещеры Дженту Урупского района Карачаево-Черкесии на высоте около трех тысяч метров пропала незарегистрированная группа туристов. Об этом редакции «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Что случилось с туристами в Карачаево-Черкесии 17 июня 2026

По данным ведомства, 16 июня у путешественников сработал поисковый трекер, но вскоре сигнал прекратился. Как рассказали нам в МЧС, туристы могли сами выключить маячок. Ночью с 16 на 17 июня на место происшествия выехала поисково-спасательная группа.

Спасатели начали пеший подъем из поселка Рожкао к месту, где предположительно и сработал трекер:

«Устройство передало сигнал о происшествии на туристическом маршруте на высоте 2880 метров. Спасатели достигли лагеря туристов, но людей там не нашли», – поделились в чрезвычайном ведомстве.

Сейчас поиски в этом районе продолжаются. На месте работают четыре спасателя и одна единица техники.

Пока никакой информации о количестве туристов в группе нет. Сотовая связь в этом районе не работает.

В МЧС по КЧР продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Как работает GPS-трекер

«МЧС не выдает GPS-трекер. Его можно купить на маркетплейсах или взять в аренду. Сигнал трекера можно запеленговать, и МЧС может определить местоположение группы, даже если маршрут не был заявлен», – рассказала «КП» опытная туристка Елена М.

Что известно о маршруте к пещере Дженту

Массив Дженту находится в Урупском районе Карачаево-Черкесии. Расстояние от поселка Рожкао до пещер составляет около 15 километров. Главная вершина массива, гора Дженту или «Гора Духов», находится на высоте 2888 метров. Этот маршрут считается довольно сложным для туристов.

Пещера Дженту имеет протяженность 515 метров и глубину 45 метров. Она двухъярусная: верхний этаж – сухие ходы, а нижний соединен с верхним 20-метровым колодцем.

Обновлено. В 12:53 туристов нашли. В составе группы находилась семья из трех человек. Поисковый трекер сработал случайно – помощь им не понадобилась.

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