Люди, которым не страшно доверить самое ценное

Клиника «ФАКТ» в Пятигорске – это более 40 000 успешных операций и свыше 60 000 довольных пациентов

Глазной клинике «ФАКТ» исполняется пять лет. За такой относительно короткий срок она завоевала доверие пациентов и признание профессионального сообщества. Сейчас учреждение по праву считается одним из лучших офтальмологических центров Северного Кавказа, где взрослым и детям с первых дней жизни доступна высокотехнологичная помощь с использованием передового оборудования – контроль миопии, исправление косоглазия аппаратными и хирургическими способами, удаление катаракты, витреоретинальная хирургия (микроинвазивные операции в заднем отделе глаза), кератопластика (пересадка роговицы), лечение глаукомы, кератоконуса, а также синдрома сухого глаза по запатентованной методике.

Главная ценность клиники – его специалисты, непрерывно повышающие свою квалификацию, чтобы пациентам были доступны последние достижения медицины. Здесь работают кандидаты и доктор медицинских наук, врачи высшей категории, которые регулярно занимают лидирующие позиции в рамках престижной независимой премии «ПроДокторов».

ТКАЧЕВ Владимир Александрович, заведующий хирургическим отделением, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург

1 место (2021, 2025), 2 место (2022, 2024) Премии в категории «врач-офтальмолог, офтальмохирург»

22 года в профессии и тысячи благодарных отзывов. «Лечит не только талантом и золотыми руками, но и человеческими качествами» – так говорят пациенты о Владимире Александровиче. К нему стремятся попасть, потому что он как никто другой умеет деликатно развеять страхи, легко объяснить сложные офтальмологические термины и поддержать на всех этапах от консультации до послеоперационного наблюдения. Основная специализация доктора Ткачева – помощь при глаукоме, катаракте, патологиях сетчатки и стекловидного тела.

КОНДАУРОВА Наталья Александровна, детский врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург

1 место Премии в категории «детский врач-офтальмолог» (2025)

24 года она одинаково успешно находит подход и к самым маленьким пациентам, и к их родителям. Высокий профессионализм, аккуратность, чуткость, душевность – вот за что так ценят Наталью Александровну. На каждый вопрос она дает подробный ответ, а для каждой проблемы подбирает эффективное решение.

БОНДАРЕВА Татьяна Анатольевна, врач-офтальмолог первой категории, офтальмохирург

3 место Премии (2022, 2024, 2025) в категории «врач-офтальмолог, офтальмохирург»

За 22 года работы ей приходилось сталкиваться со сложными случаями, часто требовалась экстренная помощь. И всегда она, как отмечают пациенты, действует уверенно и спокойно, а результат даже превосходит ожидания. Иногда бывает, что человек обращается с одной проблемой, но на консультации всплывает другая. По-деловому или с юмором, тезисно или развернуто – Татьяна Анатольевна подберет ключик и успокоит каждого.

КУМЫКОВА Софья Витальевна, заместитель главного врача, врач-офтальмолог высшей категории, лазерный хирург

2 место Премии (2023) в категории «врач-офтальмолог»

Единственный специалист в клинике, проводящий лазерные операции не только взрослым, но и детям. Свой путь в медицине она начала 23 года назад и с тех пор непрерывно повышает свой профессиональный уровень, проходит курсы, посещает конференции, занимается научной деятельностью и передает свой бесценный опыт медсестрам и другим врачам. На консультации ни одна мелочь не ускользнет от нее, поэтому лечение подбирается очень точно и результат не заставляет себя ждать. Кажущаяся строгость врача – это на самом деле высочайшая ответственность. Пациенты говорят что Софья Витальевна – очень чуткая и нежная, особенно, если на приеме ребенок или будущая мамочка.

ПАВЛОВ Виталий Игоревич, врач-офтальмолог, рефракционный хирург

2 место Премии (2025)

Человек, который за 13 лет всесторонне изучил лазерную коррекцию зрения, и готов подробно объяснять, чем отличаются ее виды, какие лучше подойдет в конкретном случае и есть ли альтернативные пути решения проблемы. Во время операции он комментирует каждое действие, предупреждает о последующих ощущениях. Пациенты признаются – их это успокаивает, они понимают, что их здоровье под контролем. Послеоперационное сопровождение Виталий Игоревич, по мнению пациентов, ведет также детально. Он не просто дает рекомендации, а объясняет, для чего нужна каждая из них, допустимо ли заменить препараты и т. д.

Контакты

Глазная клиника «ФАКТ»

Ежедневно, с 8:00 до 20:00

Сайт: factmed.ru/

Адрес: г. Пятигорск, ул. Московская, 105

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