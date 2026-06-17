Дефицит топлива есть, минпром Ставрополья ищет решения этой проблемы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края жалуются на отсутствие топлива на АЗС. 95-й бензин пропадает с заправок, а на некоторых станциях ввели ограничения на продажу. Такая ситуация с топливом не единична, дефицит охватил уже десятки регионов России. Кто виноват, что делать, и какая обстановка сейчас на заправках края рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда».

Почему пропал 95 бензин

Наши читатели и слушатели делятся своими историями. Один из автолюбителей рассказал, что в Ставрополе объехал шесть заправок, и ни на одной не оказалось 95-го бензина. Другая девушка подтвердила: «Сегодня проезжала мимо заправки, где всегда заливаюсь, 95-й – прочерк. Дальше поехала, тоже не смогла заправиться. Три заправки подряд без 95-го». Третий водитель заметил: «Заправлялся позавчера – бензин был. Вчера ехал – уже пропал. На заправках 95-го нет, только 92-й остался».

Ограничения на продажу топлива уже действуют более чем в 30 регионах России. Одна из крупнейших российских нефтяных компаний из Татарстана объявила о введении лимитов на всех своих АЗС в России. В конце мая лимиты появились в Крыму, в начале июня – в Севастополе, где бензин продают только по талонам и не больше 20 литров в руки. В Краснодарском крае бензин также перестал быть доступным: на 15 заправках его просто нет. Власти регионов говорят об «искусственном ажиотаже».

Есть ли ограничение на продажу бензина в Ставропольском крае

«КП-Северный Кавказ» обратилась за комментарием в краевой минпром. В ведомстве признали: на некоторых АЗС действительно есть дефицит. В настоящее время министерство ищет решение этой проблемы.

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отмечает, что ограничения временные и связаны с остановкой нефтеперерабатывающих заводов «на плановые ремонты», которые, как правило, начинаются с мая.

По словам федерального эксперта, экономиста Владислава Жуковского, есть и явные причины. В их числе – удары беспилотников по НПЗ и по нефтяной инфраструктуре.

«Всего в России примерно 11 нефтеперерабатывающих заводов мощностью порядка от 15-20 млн тонн нефти в год. И более 30 НПЗ мощностью около 5-10 млн тонн нефти переработки в год», – говорит Владислав Жуковский.

Атаки на эти объекты, перебои с логистикой и ажиотаж, который люди сами создают, уже дают о себе знать, и в первую очередь – на ценниках АЗС. На Ставрополье рост пока не столь заметен, но тенденция уже прослеживается.

Пик роста цен на бензин эксперты ожидают в августе. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сколько стоит бензин в Ставропольском крае в июне 2026

По данным Росстата на 2-8 июня, на АЗС Ставрополья средние цены зафиксированы на уровне: АИ-92 – 65,23 рублей за литр, АИ-95 – 71,75 руб., АИ-98 – 96,85 рублей, дизель – 76,13 рублей. Самым заметным за одну неделю оказался рост цены на дизель (+0,68%), 98-й подорожал на 0,6%, 92-й – на 0,3%.

По словам экспертов, пик роста цен придётся на август: в одной точке сойдутся ослабление рубля, сокращение сезонного спроса и логистические проблемы. Бензин может подорожать ещё на 5-7%. Также эксперты призывают автовладельцев морально готовиться к тому, что летом 92-й бензин окончательно перестанет стоить 63-65 рублей, и советуют ориентироваться именно на этот рост в 5%.

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