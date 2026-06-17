«Только не ленитесь, а мы поможем осуществить ваши планы»

Сбор гуманитарной помощи нашим бойцам в зоне СВО. Фото: министерство молодежной политики СК

Сегодня на Ставрополье проживают более 800 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежь - это настоящее и будущее региона. Создавать условия для раскрытия потенциала, развивать инфраструктуру, дать возможности юношам и девушкам для профессионального и личностного роста, помочь воплотить творческие и научные идеи в жизнь - одна из приоритетных задач для регионального правительства.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», региональных проектов «Мы - вместе», «Россия - страна возможностей», «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики» и краевой государственной программы «Молодежная политика».

Об этом «Комсомолке» рассказали в министерстве молодежной политики Ставропольского края.

Лето стартовало с «Мостов дружбы»

Весна для молодежи Ставрополья выдалась очень насыщенной: военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», активное участие во всероссийских акциях, среди которых «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Свеча памяти», реализация краевых акций «Степной десант РСО» и проекта «Чистая память».

Вместе со всей страной молодые люди Ставрополья отпраздновали 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Так, на площади Ленина города Ставрополя более 1000 студентов приняли участие в акции «Вальс Победы». Сразу по завершении военного парада юноши и девушки, одетые по моде военных лет, станцевали вальс под мелодию «Весна 45-го года».

Основной же точкой притяжения для молодежи стала Александровская площадь. Здесь весь день работала творческая мастерская «Zа Победу!», где проходили прикладные мастер-классы по изготовлению сетей, окопных свечей, памятных открыток. Все сделанные подарки были переданы нашим землякам на передовую, а взамен участники получили памятные сувениры.

Участие ставропольской молодежи в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Фото: министерство молодежной политики СК

В конце мая состоялся финал IV Всероссийского проекта-фестиваля «Российская школьная весна - 2026», который объединил более 1800 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 89 субъектов России. Юные таланты представили на оценку экспертному совету 700 конкурсных работ по 10 творческим направлениям и специальным номинациям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», а также «Малая Родина Первых» и «КВН. Дети».

Не менее насыщенным обещает быть и лето. В первые дни июня в Пятигорске на базе Центра знаний «Машук» состоялось образовательное мероприятие «Мосты дружбы», которое объединило 200 активистов региональных отделений Движения Первых из всех регионов Северо-Кавказского и, впервые, из Южного федеральных округов.

Как отмечают организаторы, образовательный форум - это пространство равного диалога. Участники на протяжении четырех дней посещали мастер-классы, встречались с известными блогерами и артистами, разрабатывали совместные проекты.

По отзывам активистов, главным итогом стали новые дружеские связи между регионами и искреннее желание продолжать общение после завершения смены.

- «Мосты дружбы» - это уже добрая традиция, которая год от года только крепнет. Мы видим, как ребята из разных регионов и разных национальностей становятся настоящими друзьями и партнерами. Проект воспитывает в молодежи уважение к культуре и истории, учит ценить дружбу. Уверен, что новые связи останутся с ребятами на всю жизнь и станут основой для новых совместных свершений, - говорит министр молодежной политики Вячеслав Коршун.

Сейчас юноши и девушки Ставрополья активно участвуют во всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти», которую более 20 лет запускает благотворительный фонд «Память поколений».

- До 22 июня, Дня памяти и скорби, на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, которые унесла Великая Отечественная война. 22 июня - день, который отзывается в каждой семье. В этом году исполнилось 85 лет, как началась война. Эта дата напоминает нам о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым наша страна победила, - отмечают в министерстве молодежной политики.

Принять участие в акции может каждый - для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Эта свеча появится на интерактивной «Карте памяти», и можно увидеть, сколько людей в регионе уже сказали: «Я помню».

На сайте акции также есть раздел «22 июня в историях» - собрание живых свидетельств тех лет. Можно совершить путешествие в прошлое по «фронтовой дороге», где каждая остановка - видеоистория. О Великой Отечественной войне рассказывают ее участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей.

- Мы делаем все возможное, чтобы, как сказал наш президент Владимир Путин, сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни, - говорит Вячеслав Коршун.

Впереди у молодых ставропольцев масштабный праздник - День молодежи. А в августе состоится традиционный XVII Всероссийский молодежный форум «Машук». С 8 по 22 августа «Машук» встретит 2200 участников на двух сменах: «Взросление» (учителя, вожатые, защитники, флагманы, навигаторы и воспитатели) и «Единство» (координаторы, активисты, наставники, ученые, преподаватели, коммуникаторы).

- Все эти мероприятия не только подтверждают статус центра притяжения талантливой молодежи со всех регионов, но и дают мощный импульс для развития края. Принимая тысячи молодых людей со всей страны, мы открываем для них Ставрополье, показываем наши возможности, вдохновляем наших собственных школьников и студентов. Это инвестиции в будущее, в формирование активного и креативного поколения, которое уже сегодня закладывает фундамент будущего России, - говорит губернатор Владимир Владимиров.

Минимум один центр

Ставрополье - край активной молодежи. Чтобы помочь развить таланты, в регионе создается молодежная инфраструктура. Уже в ближайшем будущем в городах появятся новые точки притяжения.

- Мы продолжаем системную работу по созданию современных молодежных пространств. Наша цель - чтобы в каждом муниципалитете было минимум одно такое место с удобной инфраструктурой, - говорит Вячеслав Коршун.

Главный центр притяжения для юных ставропольцев - краевой Дом молодежи на проспекте Кулакова, 16В. Это большое шестиэтажное здание, где расположились и работают министерство молодежной политики региона, Краевой молодежный центр, региональное отделение Движения Первых, Офис проектного мышления, ресурсный центр НКО и добровольчества, порядка 20 НКО и благотворительных организаций, Ставропольское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», АНО «Доброе сердце», Центр развития рационального распределения отходов, Ставропольская краевая общественная организация «Российский союз молодежи», региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Ставропольского края.

Мероприятия в Доме молодежи проходят практически ежедневно. Так, одни приходят на заседание Международного клуба дружбы, другие - на встречу с героями СВО в рамках Всероссийской акции «Диалоги с героями», третьи занимаются на военных симуляторах.

Недавно в гостях у ребят был действующий военный - помощник начальника артиллерии, старший лейтенант Роберт Смоян. Молодой парень, который на своем собственном примере показал, что для него значит патриотизм и служба Родине.

Еще одной важной частью встреч с героями являются иллюстрированные сборники «Герои спецоперации в графических новеллах». Этот проект рассказывает о подвигах наших соотечественников, получивших высокое звание Героя России в ходе СВО. Через графические новеллы организаторы стремятся передать истории российских солдат следующему поколению, чтобы воспитать сознательную, ответственную и любящую свою Родину молодежь.

В здании работает комплекс военно-патриотических тренажеров - современные симуляторы управления БПЛА, танка Т-72 и электронный тир, на которых ежемесячно проходят обучение более 350 школьников и студентов в рамках цикла патриотических мероприятий «От БПЛА до танка». Мастер-классы ведет, в том числе, участник СВО, кавалер ордена Мужества, награжденный медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», тренер международного класса и мастер спорта России по рукопашному бою, специалист по работе с молодежью АНО «Дом молодежи» Евгений Шлеменков.

Электронный тир в краевом Доме молодежи. Фото: министерство молодежной политики СК

Новые молодежные центры открываются в муниципалитетах - в прошлом году прошли открытия центров в Минеральных Водах, Изобильном и Невинномысске. За это время там проведено почти 150 мероприятий с участием более 110 тысяч молодых ставропольцев.

С начала года молодежные центры появились в Александровском и Кировском округах.

В 2027 году, при победе во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых», планируется обновить молодежные центры в Пятигорске, а также в Благодарненском, Труновском, Новоалександровском и Кочубеевском округах.

- Центры в муниципалитетах - это прежде всего единая база для самореализации, общения и поиска друзей. Это площадка для мероприятий, мастер-классов, каких-то уютных посиделок. Это команда округа в сфере молодежной политики, - отмечает министр.

Помощь фронту

Ставропольская молодежь, как и жители всей России, участвует в сборе гуманитарной помощи нашим бойцам в зоне специальной военной операции. От краевого Дома молодежи регулярно отправляются машины к линии боевого соприкосновения.

Недавно бойцам СВО было отправлено более семи с половиной тонн полезного груза. Военным доставили питьевую воду, медицинские расходники для полевого госпиталя. Также волонтеры передали созданные своими руками тактические валики, окопные свечи, маскировочные сети, сухой душ, стельки и многое другое.

Все это в большинстве случаев изготавливается во время молодежных мероприятий. Ребята после такого знакомства с волонтерской работой приходят уже вместе с друзьями, чтобы помогать на постоянной основе.

Еще со всего края были собраны письма защитникам от детей и молодежи с теплыми пожеланиями и благодарностью за подвиг.

По инициативе школьников

В Ставропольском крае, единственном в стране регионе, была создана законодательная основа для старта программы инициативного школьного бюджетирования.

В ее рамках дети сами предлагают проекты по улучшению своих школ и защищают их на общих собраниях. Ученики голосуют за понравившуюся инициативу и большинством голосов выбирают лучший проект. После этого проекты-победители отправляются на краевой конкурс.

В этом году 295 образовательных организаций получат по 100 тысяч рублей на обустройство рекреационных зон, организацию внеучебного процесса, создание новых секций и кружков - в общем, все то, что поможет детям почувствовать, что вместе они своими усилиями могут менять жизнь к лучшему.

- Мы стремимся к тому, чтобы наша молодежь могла реализовать свой потенциал и строить будущее здесь, в Ставропольском крае. Только не ленитесь, а мы поможем осуществить ваши планы. Для этого будем продолжать укреплять инфраструктуру, расширять возможности для образования, карьеры и творчества, а также создавать условия для комфортной жизни молодых семей, - говорит Вячеслав Коршун.