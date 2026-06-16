«Нога как будто сама за мной ходила»: после укола скорой помощи жительница Дагестана полгода передвигается на костылях

В больнице пациентке поменяли диагноз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Дагестана Айганат [имя измененено. – Прим.] уже полгода передвигается с костылём. Полгода боли, ограничений и страха. А теперь осложнения пошли на вторую ногу и руки. Всё из-за одного укола скорой помощи. Женщина уверена, что все из-за того, что врачи, вместо того чтобы признать ошибку и помочь, попытались замести следы.

Всё случилось в декабре 2025 года. Айганат вызвала скорую на дом: сильно упало давление, мучил кашель. Пока бригада ехала, давление нормализовалось, но женщина попросила забрать её в больницу, на всякий случай.

Вместо этого фельдшер предложила укол.

«Он мне не нужен был, она сказала: "После него вы будете спать как убитая"», – говорит Айганат.

Фельдшер не стала дожидаться, пока пациентка ляжет, сделал укол в ягодицу сидящей женщине. У нее сразу начали «играть» пальцы, бросало в жар, ухудшилось самочувствие. Она спросила, что за препарат ей вкололи и почему так больно. Ответа не последовало. Попросила измерить давление перед уходом – не успела. Через 10 минут после укола она отключилась.

Проснулась ровно через сутки.

Первое, что Айганат почувствовала после пробуждения: левая нога как будто перестала быть её. Она встала, попыталась идти, но нога двигалась сама по себе, не слушаясь.

«Я встала, попыталась ходить, но нога как будто сама за мной ходила», – описывает женщина свои ощущения.

В больнице зафиксировали кровоизлияние левой ягодицы и поражение нерва, которое переросло в абсцесс. Женщину положили в неврологию – ждать, пока абсцесс созреет, чтобы вскрыть и отправить домой. Однако по словам Айганат, диагноз изменился после того как врачи узнали, кто именно сделал тот роковой укол.

«В неврологии мне выставили диагноз “радикулопатия” – защемление нервных корешков. А на выписке из хирургии появился диагноз “абсцесс кожи, карбункул, фурункул”, чего у меня вообще никогда не было», – говорит Айганат.

На странности в медицинской документации на этом не закончились. Женщина говорит, что перенесла две операции под общим наркозом с разницей в три дня. В выписке указана только одна.

После второй операции у Айганат перестали двигаться пальцы на ноге. Уже седьмой месяц она ходит на костыле, опираясь на здоровую ногу. Из-за этого начались осложнения на правую ногу. А теперь – ещё и на руки.

«Из-за того, что мне дали неверный диагноз, лечение проходит неправильно, пошли осложнения», – говорит женщина.

Теперь с медиками женщина будет разговаривать в суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас Айганат готовит иск в Хасавюртовский городской суд. Она требует компенсации морального вреда за некачественную медицинскую помощь от скорой помощи и Хасавюртовской ЦРБ. Ей помогает общественная организация по защите прав пациентов.

Она не хочет, чтобы её история повторилась с кем-то ещё. И не хочет, чтобы врачи продолжали скрывать свои ошибки ценой здоровья пациентов.

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