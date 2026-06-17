Свадьба бывает раз в жизни, ну максимум шесть: во Владикавказе гуляли так, что машины увезли на штрафстоянку

Свадьбу всегда празднуют широко и громко. Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Свадьба - событие важное. В жизни бывает раз. Ну, максимум шесть. Но в любом случае празднуют её так, чтобы все знали: родилась новая семья. Особенно на Кавказе. Песни, танцы, джигиты в национальных костюмах на конях, машины, покрытые коврами, и стрельба в воздух - традиции, которые здесь не просто уважают, а считают обязательными.

Но иногда праздник выходит за рамки, и на место торжества приезжают не только гости, но и полиция. Во Владикавказе произошел именно такой случай.

В соцсетях появилось видео свадебного кортежа, который вёл себя на дорогах так, что даже видавшие виды водители удивлённо поднимали брови. Агрессивное вождение, лихачество, шум, не положенный по правилам дорожного движения, словом, всё, чтобы запомниться не только молодым, но и сотрудникам ГИБДД.

Полиция провела проверку и установила владельцев автомобилей, которые попали в объектив камер, а потом и в протоколы. Их машины отправлены на спецстоянку.

Машины из свадебного кортежа отправили на штрафстоянку. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«В действиях водителей усматриваются признаки преступления по статье 267.1 УК РФ - это умышленные действия, которые создают реальный риск аварии или угрожают жизни и здоровью пассажиров и других участников движения, а шумные пассажиры попали под статью 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство», - рассказали сотрудники Северо-Осетинского МВД.

Теперь участникам торжества предстоит не только объясняться с полицией, но и серьёзно раскошелиться. Автомобили изъяты для проведения экспертиз. Главное, чтобы в будущем такие важные события попадали только в семейный альбом, а не в объективы полицейских камер.

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