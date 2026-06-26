Дистанционный запуск и цифровые сервисы: как EVOLUTE i-JOY интегрируется в жизнь современного города

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Ставрополь активно развивает городскую цифровую среду, и жители краевого центра все чаще выбирают автомобили, способные органично вписаться в их цифровой образ жизни. Электрокроссовер EVOLUTE i-JOY с фирменным мобильным приложением и мультимедийной системой с возможностью интеграции со смартфоном нового поколения отвечает этим ожиданиям.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1 по объему продаж*, который уже четыре года подряд удерживает лидерство на российском рынке электромобилей. Производство расположено на специализированном заводе полного цикла в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY — самый доступный электрический кроссовер в стране**, созданный на современной полностью электрической платформе.

Фото: пресс-служба Evolute.

Бесплатное мобильное приложение EVOLUTE, доступное в App Store и Google Play, превращает смартфон владельца в полноценный пульт управления автомобилем. Можно дистанционно проверить уровень заряда батареи, включить климат-контроль для прогрева или охлаждения салона, отследить местоположение автомобиля на карте, найти и забронировать ближайшую зарядную станцию. Садиться в прохладную машину в жаркие летние дни на Ставрополье особенно приятно.

Мультимедийная система EVOLUTE i-JOY с 12,8-дюймовым сенсорным дисплеем поддерживает интеграцию со смартфоном, обеспечивая удобный доступ к навигации, музыке и звонкам прямо с экрана автомобиля. Беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два универсальных разъема для зарядки мобильных устройств и два источника питания 12 В гарантируют, что все гаджеты пассажиров будут заряжены в дороге.

Помимо цифровых удобств, владельцы EVOLUTE i-JOY пользуются всеми преимуществами электромобилей: бесплатными парковками в ряде городов, бесплатным проездом по платным федеральным трассам, льготным транспортным налогом и экономией на топливе и обслуживании до 500 тыс. рублей в год. С государственной поддержкой до 925 тыс. рублей стоимость модели начинается от 1,899 млн рублей.

Фото: пресс-служба Evolute.

В Ставрополе работает официальный дилерский центр EVOLUTE, где можно пройти тест-драйв, воспользоваться программами кредитования и трейд-ин. Электродвигатель мощностью 163 л.с. обеспечивает динамичный разгон, батарея емкостью 51,87 кВт·ч — запас хода до 386 км, а быстрая зарядка от 30% до 80% занимает всего 18 минут. Подробности — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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