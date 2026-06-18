Пожилой житель Ессентуков задержан за насилие над детьми Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ессентуках вскрылся кошмар, который четыре года творился в местном детском доме. Работник развращал малолетних девочек. А те молчали – боялись рассказывать взрослым, что творится, когда они оставались с мужчиной наедине.

Как рассказывают следователи, работник детдома в 2012-2016 годах совращал малолетних. Несколько девочек стали жертвами 50-летнего ессентучанина. Он убеждал их, что все нормально, и просил никому не рассказывать о происходящем.

Судя по сводке изъятых доказательств, в которых оказался телефон, ноутбук и планшет, извращения мужчина снимал на камеру. Весь ужас сохранился даже спустя 14 лет. Девочки выросли и решились рассказать, что происходило на протяжении четырех долгих лет.

Правоохранительные органы узнали о произошедшем лишь спустя 14 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний житель города Ессентуки. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователь на допросе рассказал, что пожилого мужчину подозревают по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Задержанный во всем признался и даже раскаялся.

Расследование находится на контроле руководителя СУ СКР А.А. Перепелицына. Следователи также обратились ко всем, кто мог пострадать от рук задержанного мужчины. Сообщить о преступлении можно в следственный отдел Ессентуков по адресу: станица Ессентукская, улица Пикетная, дом 3, контактный телефон: 8-938-340-97-03.

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