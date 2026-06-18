«Просто полчища! Впервые такое вижу!»: ставропольцы жалуются на небывалое нашествие комаров

В 2026 году на Ставрополье фиксируют небывалое нашествие комаров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году на Ставрополье фиксируют небывалое нашествие комаров. Особенно активны насекомые по вечерам – их можно заметить буквально везде, даже в отдаленных от зелени местах. Как объяснили «КП-Северный Кавказ» в Роспотребнадзоре, у этой неприятной тенденции есть четкое научное обоснование, а паниковать из-за укусов пока точно не стоит.

Погода создала идеальные условия

По словам замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по СК Валентины Евтеевой, текущая ситуация с комарами в регионе – закономерный процесс, возникший из-за погодных аномалий весны:

«Все вполне объяснимо. Во-первых, весна у нас была затяжная и очень влажная. Выпало огромное количество осадков. Те места, которые обычно были сухими, стали заболоченными. А сейчас резко наступило тепло. Для массового выплода комаров нужны два фактора: тепло и влага. В этом году эти условия выполняются на 200%».

Местные жители подтверждают: ситуация действительно сложилась неприятная. По вечерам выйти на улицу практически невозможно – комары повсюду:

«В моем районе я не видела комаров, кажется, никогда. В квартиру они тоже никогда не залетали. Сейчас выйти вечером на прогулку с собакой сложно – насекомые в прямом смысле атакуют. Лезут прямо в лицо – не отмахнешься. Окно в квартиру теперь открываем только с сеткой, иначе полчища насекомых сразу оказываются внутри и не дают спокойно спать по ночам», – рассказала одна из наших читательниц.

Еще одна ставропольчанка рассказывает:

«Просто полчища! Впервые такое вижу! Сильнее всего в моей семье пострадал ребенок. Его кровопийцы выбрали главной целью. Искусали всего с ног до головы. Мы уже запаслись специальным средством от комаров. Раньше такого "оружия" в моей сумке не было».

Стоит ли бояться заболеваний, переносимых комарами?

Главный вопрос, которым задаются жители Ставрополья: опасны ли наши местные комары? Переносят ли они страшные болезни или неизлечимые инфекции? Понятно, что малярией ставропольские кровопийцы не заразят, но помимо этой болячки есть и другие, даже более страшные.

Валентина Евтеева говорит, что бояться не стоит. Особенно жителям крупных городов. На территории Ставрополья единственное регистрируемое заболевание, переносимое комарами, – это лихорадка Западного Нила. Это острое вирусное заболевание, которое в большинстве случаев протекает бессимптомно, но у некоторых людей вызывает лихорадку, сильные головные боли, сыпь и ломоту в теле. Тяжелые формы могут привести к поражению нервной системы.

Активность комаров напрямую зависит от температуры воздуха Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Но я бы не хотела пугать жителей. В 2024 году было зафиксировано максимальное количество случаев за последние годы – всего девять на весь край. Это крайне незначительные цифры. К тому же ареал обитания комаров-переносчиков сосредоточен преимущественно в Петровском округе и частично в Кавминводах, где есть крупные водоемы. В том же Ставрополе оснований бояться заражения от укуса комара нет».

Статистики по количеству комаров нет – что логично

Официального учета численности этих насекомых, говорит эксперт, нет. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии действительно отлавливают комаров в природных биотопах для наблюдений, но эти данные не дают точной картины общей популяции:

«Мы не считаем их численность. Да, физически мы все видим, что их стало больше, но утверждать это на научном уровне без исследований никто не будет. Это будет просто ненаучно».

Тем не менее можно заметить, что количество комаров в 2026 году бьет рекорды минимум за последние четыре года. Жители, проживающие в регионе более пяти лет, признаются, что сталкиваются с таким положением дел впервые.

Когда это закончится?

Активность комаров напрямую зависит от температуры воздуха. Как только среднесуточные отметки опустятся ниже +12 градусов, комары потеряют активность и уйдут в спячку.

«Сезон будет продолжаться до тех пор, пока ночами температура не станет ниже 12 градусов. Днем еще может быть тепло, но если ночи уже холодные – они исчезнут. Останутся лишь единичные особи, которые пересидят холода в подвалах».

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