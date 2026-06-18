От спортивного пьедестала к скамье подсудимых: 18-летний чемпион-вольник из Северной Осетии заключён под стражу по подозрению в убийстве

Исса Зангиев был одним из самых ярких талантов в российском спорте. Фото: соцсети школа №1 г. Ардона

Владикавказский суд избрал меру пресечения для 18-летнего жителя Ардона Иссы Зангиева, которого подозревают в убийстве знакомого. По ходатайству следствия он будет находиться под стражей до 15 августа.

18-летний уроженец Северной Осетии Исса Зангиев был одним из самых ярких талантов в российском спорте. Чемпион России, бронзовый призёр первенства мира по вольной борьбе среди юниоров. Но 13 июня 2026 года его карьера оборвалась из-за пули, выпущенной в глаз 19-летнему парню.

В тот роковой день Исса Зангиев в компании приятелей пришел на встречу в лесопарк Владикавказа, чтобы решить вопрос о долге в три с половиной тысячи рублей. И хоть сумма небольшая, намечалась серьезная разборка. Должник в качестве поддержки взял с собой друга – 19-летнего парня.

Разговор перешел в скандал, а затем и в драку. Одни из участников конфликта достал пистолет и выстрелил оппоненту в глаз. После этого компания, в которой был Исса Зангиев, уехала на машине. Раненого отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти его.

По горячим следам полицейские задержали четверых участников конфликта – все молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет.

«В результате удалось установить личность лица, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 18-летний житель города Ардона», – сообщает Следком по РСО-А.

Борца отправили в СИЗО на два месяца. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Зангиеву и его приятелям грозит до 15 лет лишения свободы. На заседании по избранию меры пресечения судья согласился с доводами следствия. Борца отправили в СИЗО.

Кто такой Исса Зангиев

Исса Зангиев – уроженец Северной Осетии, воспитанник Школы физической подготовки города Ардона, борец вольного стиля. В 2025 году он завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по вольной борьбе в возрастной категории U-17 в Афинах. Турнир собрал сильнейших юниоров со всего мира, и Зангиев сумел подняться на пьедестал, уступив лишь двум соперникам.

В 2025 году спортсмен вошел в юношескую сборную России по вольной борьбе (до 18 лет). Фото: соцсети АМС Ардонского района

В том же году он стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 80 кг. Спортивные эксперты прочили ему большое будущее, а федерация спортивной борьбы видела в нём одного из лидеров следующего поколения.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал произошедшее трагедией:

«На перспективах одного поставлен крест, а вторая молодая жизнь, к сожалению, прервалась», – сказал он в интервью «Матч ТВ».

КСТАТИ

Фамилия Зангиевых в Северной Осетии известна не только спортом. Во время Великой Отечественной войны лётчик Владимир Сосланович Зангиев стал легендой: он совершил десятки боевых вылетов, штурмовал Берлин, пережил плен и партизанскую войну. Его имя гремело во фронтовых газетах, а после войны он был председателем республиканского Комитета ДОСААФ .

Теперь эта фамилия снова на слуху, но уже в криминальной хронике. Исса Зангиев, имея всё, чтобы прославить свою республику на международной арене, поставил крест на карьере из-за 3,5 тысяч рублей.

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