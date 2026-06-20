Летел без прав, погиб на месте: 23-летний водитель устроил смертельную аварию с пассажирской «Газелью» на Ставрополье

Водитель без прав погиб в устроенном им же ДТП. Фото: прокуратура СК.

На Ставрополье в лобовом столкновении легковушки и пассажирской «Газели» погиб на месте 23-летний водитель, предположительно, виновник ДТП. Как сообщили в ГАИ региона, авария произошла в Изобильненском округе около 11 часов на 20 километре автодороги «Ставрополь–Изобильный–Новоалександровск–Красногвардейское».

По предварительной версии следствия, мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 2112» не справился с управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, после чего, потеряв контроль за управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с минивэном «ГАЗ», в котором, помимо водителя, находились еще восемь человек, среди них ребенок.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте еще до приезда врачей Скорой помощи.

На месте пока затруднено движение. Фото: "КП"

«Пассажиры минивэна доставлены в больницу города Изобильного, где их осматривают медики. Количество пострадавших и характер травм уточняется», – говорится в сообщении ГАИ СК.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что 23-летний мужчина за рулем легковушки не только не имел прав, но и ранее четыре раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения на дороге, в том числе за бесправное вождение. У него взяли кровь для анализа на состояние опьянения.

Сейчас следователи выясняют степень ответственности обоих водителей. На трассе пока затруднен проезд, на место происшествия понадобилось вызывать МЧС. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил краевому минздраву держать ситуацию на контроле и при необходимости обеспечить перевод пациентов в краевые медицинские учреждения. К расследованию инцидента подключилась прокуратура края.

"По данному факту в Изобильненском межрайонном следственном отделе следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю организована проверка", - рассказали в СКР по региону.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru