Беременна двойней и вся переломана: в Дагестане бывший муж-двоеженец обвинил в мошенничестве сбежавшую от него женщину

В Дагестане беременная женщина рассказала об издевательствах бывшего мужа. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Непростую житейскую историю предстоит расследовать оперативникам в Дагестане. В ней есть все: и любовь, и ненависть, и обвинения, и побег от любимого, а потом из-под стражи, и многотомное уголовное дело. Под конец все это, дай Бог, увенчается справедливым судом. Правда, пока неясно самое главное, кто должен оказаться на скамье подсудимых – мужчина или женщина.

Начиналось все солнечно. 39-летняя жительница Дагестана (назовем ее Дианой) занималась бизнесом (у нее несколько магазинов детской одежды). В 2021 году она познакомилась с Магомедом, для которого стала второй женой. За четыре года проживания с ним в Махачкале он несколько раз зверски избивал ее.

Она не молчала – бегала жаловаться в полицию, местным властям, в прокуратуру, даже ФСБ. Со слов адвоката женщины Руслана Сулейманова, нигде к ее словам не отнеслись серьезно, в возбуждении уголовных дел отказывали. Все это происходило, как считает адвокат, потому, что «он какая-там там шишка». Мужчина возглавляет спортивную федерацию в республике и считается верующим человеком и порядочным семьянином.

Мужчина не смог простить уход от него второй жены. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2025 года женщина познакомилась с другим мужчиной, и думала, что наконец-то нашла защиту от тирана. В августе 2025 официально вышла за него замуж – в этот раз первой и единственной женой. Но этого не стерпел ее бывший двоеженец.

«Он на следующий день, 4 августа, пошел и подал заявление, что она должна ему 500 тысяч рублей», – рассказал «КП-Северный Кавказ» адвокат женщины Руслан Сулейманов. Его нанял для защиты Дианы новый муж.

В этот раз полиция сразу возбудила уголовное дело. Началось следствие. В сентябре женщину арестовали и поместили в СИЗО. А в октябре 2025 выяснилось, что она беременна. Срок на тот момент был около семи недель. Из-за нервов и переживаний этого ребенка она в итоге потеряла, находясь в СИЗО. Но запущенный процесс по ходатайству о переведении ее под домашний арест дал результат. Она вернулась в Хасавюрт домой.

Следствие, тем временем, продолжилось. Бывший двоеженец настаивал – Диана взяла у него крупную сумму денег якобы под совместный бизнес и ничего не вернула.

«Он четыре раза подавал заявление на нее, когда она перестала общаться с ним и начала жаловаться во все структуры, – рассказывает адвокат Руслан Сулейманов. – А после того, как она замуж вышла, пришел и написал заявление, что она якобы мошенническим путем выманила у него большую сумму денег. Сначала говорил, что взяла 500 тысяч. Потом – три миллиона, потом семь, потом девять, и так дошло до 35 миллионов. Я следователю уже говорю, вот у вас у самих не возникает вопросов к нему, откуда у безработного такие деньги, чтобы уверять, что он их ей давал, и требовать их обратно? Мне говорят, это не относится к делу».

Находясь под домашним арестом, в январе 2026 года Диана снова забеременела. И в этот раз беременность оказалась многоплодной. Врачи увидели на УЗИ три точки – тройня! Судья в Хасавюрте, оставивший ее под домашним арестом, разрешил посещать больницу, которая находилась через дорогу от ее дома.

Врачи увидели на УЗИ три точки - тройня! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но бывший муж увидел, как она шла делать УЗИ в женской консультации, и в суд сразу же улетела от него апелляция, чтобы женщину все же заключили под стражу, так как она, по его мнению, нарушает условия домашнего ареста.

Дело направили на новое рассмотрение. В конце февраля женщину взяли под стражу.

«Судья знала, что фигурантка беременна, я предоставил все справки, тем более, прямо в суде она упала в обморок, ей вызвали Скорую, - рассказал адвокат. - Скорая помощь доставила ее в больницу, и там вскрылись чудовищные данные о состоянии ее здоровья. Врачи провели комплексное обследование и обнаружили переломы, выбитые зубы, скобы в голове. И оттуда, из больницы, заявили в полицию».

Полиция отреагировала и навестила подопечную. Следователям Диана рассказала, откуда у нее такие травмы: бывший муж избивал ее до полусмерти, называла имена и фамилии врачей, которые занимались потом ее лечением. Один из медиков, по словам адвоката, потом оправдывался: «Я хотел заявить в полицию, но она сама не дала».

11 дней Диана провела в больнице, а когда ее выписали и привезли в Хасавюрт домой, то сразу же арестовали и отправили в СИЗО. Там у нее снова вскрылись старые травмы и сильно заболел живот. По ее просьбе адвокат сообщил о ней на горячую линию Минздрава.

«Они очень быстро ее увезли в больницу, взяли под наблюдение. И в этот раз определили, что уже не три плода, а два. То есть одного ребенка она, получается, потеряла. Сейчас она на шестом месяце беременности, по ней видно уже, что она беременна, живот просто огромный. И при этом она в СИЗО! В постоянных нервах из-за этой ситуации», – рассказал адвокат.

В больнице врачи заметили чудовищные травмы у беременной женщины и стали задавать вопросы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня этой ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. В сообщении на сайте ведомства указано, что по данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан уже проводится процессуальная проверка.

«В публичном пространстве широкий резонанс вызвала информация о том, что в городе Махачкале беременная женщина содержится под стражей по обвинению в мошенничестве, по заявлению бывшего мужа. Вместе с тем, ее заявления о систематических избиениях бывшим супругом не привели к возбуждению уголовного дела. Отмечалось, что суд избрал меру пресечения из-за нарушений условий домашнего ареста, которые были связаны с посещением врача во время беременности», – говорится в сообщении пресс-служба СКР по Дагестану.

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