Силовикам удалось обезвредить предполагаемых смертниц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске по подозрению в покушении на двойной теракт задержаны две женщины 19 и 47 лет.

На Ставрополье двух женщин подозревают в покушении на теракт Видео: Следственный комитет РФ

По данным следственных органов, они не были знакомы друг с другом, но обе приехали в курортный город из столицы и действовали по заданию украинских кураторов. Целью кураторов были представители правоохранительных органов. Именно в отношении них женщины и должны были совершить террористический акт. Не знали они и то, что должны были стать смертницами. Как отметил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, одна из них отправилась на задание в свой день рождения.

20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами и отправились к КПП одного из силовых ведомств. Первой попалась 19-летняя террористка. Ее оперативно задержали и обыскали. Взрывное устройство, мощностью порядка 2 килограммов в тротиловом эквиваленте, обезвредили специалисты-взрывотехники ФСБ России.

В районе ЧП внимание сотрудников ведомства привлекла и 47-летняя женщина, которая также по заданию кураторов планировала доставить взрывчатку к месту предполагаемого теракта.

Обе гостьи из столичного региона подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка боеприпасов), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств).

«В настоящее время женщины задержаны. По ходатайству следствия судом в отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным статьям грозит вплоть до пожизненного срока. Но женщинам высшая мера наказания не грозит по закону.

Представители следкома призвали граждан к бдительности.

«Не становитесь инструментом в руках иностранных спецслужб. Обо всех подозрительных контактах или предложениях немедленно сообщайте в правоохранительные органы», - сообщили в СКР.

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