Люди чудом уцелели при обвале горной породы. Фото: стоп-кадр видео Дагестанавтодора

Поездка по горной трассе едва не закончилась трагедией в Дагестане. Инцидент произошел 22 июня в Унцукульском районе республики.

Обвал скальных пород в Дагестане едва не забрал жизни местных жителей Видео: соцсети очевидцев

Каменные глыбы обрушились на дорогу недалеко от поселка Временный села Гимры. Оказавшиеся там местные жители были в нескольких метрах от гибели. Они уехали с места обвала за несколько секунд до того, как порода завалила горную трассу. Уже через мгновение на пути образовались завалы высотой в несколько метров.

Сообщается, что пострадавших нет.

Нависавшая над дорогой скала обрушилась вниз. Фото: стоп-кадр видео соцсетей.

На место направили рабочих и спецтехнику, но, по данным дорожников, камнепад не прекращался с вечера 22 июня. В связи с этим проводить работы по расчистке на участке «Буйнакск – Гимры – Чирката» было небезопасно. Их приостановили на ночь и продолжили разбирать скальные породы с восходом солнца.

«Участок дороги Временный поселок – Ахульго временно закрыт. Движение автотранспорта направлено в объезд через дорогу “Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост” (через село Ашильта)», – сообщил руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

По временной схеме движение ориентировочно откроют в 18 часов 23 июня. Путь «Буйнакск – Гимры – Чирката» пообещали открыть после завершения работ. Дорожники просят прощения за неудобства и призывают учитывать информацию об этом и планировать поездки с учетом объездных путей.

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