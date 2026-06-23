Отомстил отцу за развод и скрывался 41 год: в КБР осудили сына за убийство мачехи и ее дочери

Никто не знал, что сын захочет убить новую семью отца. Фото: Следком

В 1984 году неизвестный ворвался в дом одного мужчины из Нальчика, зарезал его новую жену, а ее 15-летнюю дочь изнасиловал и задушил. Затем украл драгоценности и сбежал. Следствие зашло в тупик и дело отправили на полку. Но спустя 41 год материалы пересмотрели и пришли к страшному выводу. Убийцей оказался сын хозяина дома.

Отец ушел к другой, сын не простил

По данным источника, в семье Расула* был раскол – отец развелся с матерью и нашел себе новую женщину. Он уехал из Ингушетии в КБР и стал жить с возлюбленной и ее 15-летней дочерью от первого брака. 27-летний сын не смог такого простить и в мае 1984 года подготовил план мести.

Согласно материалам дела, в тот день Расул ворвался в новый дом отца в Нальчике. Он дождался, чтобы мужчина ушел из дома – женщина с подростком оказались беззащитны. Парень с ножом набросился на мачеху. От множественных ножевых ранений она скончалась на месте.

Следующей жертвой стала дочь женщины. Как выяснили следователи, он изнасиловал 15-летнюю девушку, а чтобы она никому не рассказала, задушил. После этого нашел драгоценности и деньги, украл их и сбежал.

Мужчина ворвался в дом к отцу и убил его жену с падчерицей. Фото: Следком

Биологических следов не нашли

Вернувшийся домой отец нашел два мертвых тела. Он вызвал милицию, но по горячим следам преступника найти не смогли. Методы экспертизы тогда были далеко не совершенны и следователи не смогли найти биологические следы преступника.

Дело по статье УК РСФСР «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием» приостановили. Оно пролежало на полке ровно 41 год.

В 2024 году сотрудники регионального управления СК России и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России повторно изучили материалы уголовного дела. Несмотря на то, что ранее эксперты утверждали, что биологически следов нет, была назначена повторная экспертиза.

«В судебно-экспертном центре СК России молекулярно-генетическая экспертиза обнаружила на вещественных доказательствах биологические следы, установив их принадлежность 69-летнему мужчине, проживавшему на территории другого государства, который незамедлительно был объявлен в межгосударственный розыск», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Скрывался в разных регионах и странах

Пенсионера задержали и доставили в Россию. Фото: Следком

По данным источника «КП-Северный Кавказ», Расул проходил подозреваемым по делу об изнасиловании и убийствах, но из-за недостатка доказательств остался безнаказанным. После этого он сбежал на Дальний Восток, где его осудили за разбойное нападение.

С того момента Расул перебирался в разные регионы России, где также совершал преступления и садился в тюрьму.

«Заядлый уголовник, не один раз получал сроки», – лаконично объясняют его жизнь.

А к 2024 году Расул осел в Казахстане. Следователи заочно предъявили обвинение и объявили мужчину в межгосударственный розыск. В июле 2025 года к нему в дом пришли силовики. Преступника задержали и экстрадировали в РФ.

Суд посчитал доказательства достаточными. 69-летнего Расула осудили на 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

*имя фигуранта изменено

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