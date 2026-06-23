Коня и собаку могли отправить в загробный мир с хозяином: археологи ведут раскопки древнего кургана в Нальчике

Археологи нашли останки людей и животных. Фото: сайт КБГУ

Долгие годы в центре Нальчика, на улице Идарова, стоял неприметный холм. Горожане проходили мимо, не обращая внимания. Никто не знал, что под ногами - древний курган, которому больше четырёх тысяч лет.

В 2024 году «Курган Западная Базисная» - так назвали объект учёные - внесли в региональный реестр как выявленный памятник археологии. А в мае 2026 года холм, на который десятилетиями не обращали внимания, стал местом археологической сенсации.

Сейчас здесь полным ходом идут раскопки. Учёные спешат изучить курган до того, как на участке начнётся стройка. Археологи уже сняли верхний слой, расчистили каменный панцирь и обнаружили захоронение катакомбного типа, относящееся к сарматскому времени - примерно III век до н. э. - I век н. э.

Вместе со студентами-историками они раскопали четыре человеческих скелета, нашли браслет и подвеску-точильный камень, а также останки лошади и собаки. Учёные предполагают, что животных принесли в жертву во время погребального обряда. Все находки проходят камеральную обработку: их чистят, сортируют и реставрируют.

Ученые исследуют курган перед застройкой территории. Фото: сайт КБГУ

«Сам курган разновременной, предположительно относится к майкопской культуре - это лишь один из периодов его использования. Он окружён рвом, в котором тоже найдены останки. До центральной камеры мы ещё не дошли», - рассказала младший научный сотрудник культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Кавказ» Лина Гаунова.

Высота кургана сегодня - немногим более трёх метров. Однако учёные считают, что раньше он был выше. Время и люди не пощадили его. В 1960-х годах на вершине построили кафе, к нему проложили проезд для машин, а по склонам установили железобетонные ступени. Здание кафе уже разрушено, на поверхности осталась площадка с керамической плиткой. Насыпь не раз подрезали при благоустройстве территории, прокладке кабелей, труб и дорог. По западной части кургана проложен газопровод и кабель связи, восточная часть пострадала от прокладки коммуникаций, северная, от стоящего здесь ранее выгребного туалета.

Руководит исследованиями кандидат исторических наук, археолог Андрей Лапшин. Учёные рассчитывают, что изучение находок прольёт свет на погребальные обряды древнего Кавказа. Собранный материал пополнит коллекцию Национального музея Кабардино-Балкарии и ляжет в основу научных статей.

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