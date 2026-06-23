Кристина Малахова сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Фото: предоставлено «КП»

Кристина Малахова, выпускница одной из школ Ставрополя, сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. В кругу преподавателей и выпускников этот экзамен считается одним из самых сложных. И это обоснованно. Чтобы сдать его на хороший балл, нужно не просто читать тексты, но и понимать их суть, историю, уметь мыслить нешаблонно, анализировать грамотно и быть готовым объяснить свою позицию, отстоять мнение. Корреспондент «КП-Северный Кавказ» связалась с Кристиной и узнала, почему она выбрала именно этот предмет, не боялась ли сложных заданий и что помогло ей не выгореть в сумасшедшем графике подготовки.

От музыки до литературы – один шаг

Кристине Малаховой 17 лет. Она давно определилась чем хочет заниматься. Девушка планирует поступать на специальность «Музыкальный звукорежиссер» и мечтает учиться в Санкт-Петербурге.

«Я в музыке уже давно, и мне хотелось бы с этим связать жизнь», – рассказывает Кристина.

Именно поэтому для сдачи ЕГЭ она выбрала литературу. Во-первых, предмет ей был искренне интересен. Во-вторых, для поступления в творческие вузы этот экзамен требуется чаще всего.

«Мне хотелось во время подготовки приятное с полезным совмещать».

Репетиторов привлекать не пришлось

Кристина начала готовиться к ЕГЭ в середине 10-го класса. Большинство школьников делают так же – этого времени вполне достаточно для того, чтобы отштудировать весь материал, который потенциально может попасться на экзамене. Наша героиня занималась в онлайн-школе и добавила много информации из разных источников. Репетитора, рассказывает девушка, привлекать не пришлось.

Девушка планирует поступать на специальность «Музыкальный звукорежиссер». Фото: предоставлено «КП»

По словам Кристины, предварительно она решала варианты очень высокой сложности, чтобы на экзамене её ничего не удивляло. И эта стратегия сработала. Когда, придя в аудиторию, она открыла КИМ, сразу поняла: задания были даже легче тех, что она решала дома. Единственный момент, который заставил её на секунду задуматься и сомневаться в себе, – это тема большого сочинения. Выпускнице досталась тема: «Положительные герои в произведениях Достоевского и Толстого».

«Я подумала, что, может, я сейчас не напишу. Но потом просто взялась писать без всяких нервов».

Свой текст она посвятила Наташе Ростовой из «Войны и мира». К слову, роман Толстого Кристина прочитала целиком. Первый раз эту пугающую для всех школьников книгу она открыла на летних каникулах после 10-го класса, а после перечитала произведение уже в учебном году, чтобы освежить материал и запомнить мелкие детали.

Достоевский и Толстой – вершина литературы

Говоря о своих литературных предпочтениях, Кристина без колебаний называет двух классиков: Достоевского и Толстого. Они, по её мнению, самые глубокие и интересные авторы из школьной программы.

А вот к тем произведениям, которые многие недолюбливают, например к «Слову о полку Игореве», у Кристины философский подход:

«Мне кажется, любое произведение, которое ты не любишь, ты просто либо не понимаешь, либо не совсем верно разобрал. А если ты углубился в это, отношение становится лучше».

Как готовиться так, чтобы жизнь не прошла мимо?

Одна из главных проблем выпускников – тотальная изоляция в 10-м и 11-м классах. Многие жалуются, что жизнь прошла мимо них, пока они зубрили учебники. Кристине удалось избежать этой участи.

«Я с этой проблемой столкнулась только под конец 11-го класса. В десятом классе и первой половине одиннадцатого я находила время и на другие занятия. Я играла в группе, у меня было много занятий в целом, я посвящала много времени музыке и друзьям».

Ближе к экзаменам Кристина погрузилась в подготовку: не спала ночами, учила материал, повторяла произведения. Сейчас, когда все позади, она может отдыхать с чистой совестью. На вопрос, какую книгу она читает сейчас, Кристина отвечает коротко и честно: «Пока никакую. Отдыхаю».

Ближе к экзаменам Кристина погрузилась в подготовку. Фото: предоставлено «КП»

Свои эмоции от полученного результата выпускница описывает сдержанно. Говорит, что родители особо не удивились – будто знали, что все будет хорошо, но были искренне рады за дочь. Сама же Кристина оценивала свои шансы на «сотку» как «50 на 50».

«Я не могу сказать, что прямо на 100% была уверена, что у меня будет 100 баллов. Литература – это такой предмет, что разброс баллов очень своеобразный. Я рассматривала разные варианты».

Помимо литературы, Кристина сдавала русский язык и набрала 75 баллов, базовую математику девушка сдала на «пятерку», а результат по английскому пока не пришёл.

Совет будущим выпускникам

На вопрос, что бы она пожелала тем, кому только предстоит сдавать ЕГЭ по литературе, Кристина отвечает просто:

«Наверняка у них есть какая-то цель. Пусть они не забывают ее, идут к ней, и тогда уже будет мотивация. Это самое главное, то, что дает силы на подготовку. Перед экзаменом лучше не переживать, чтобы сохранились знания, которые успели накопиться».

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