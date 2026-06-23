Сатурация падала до 40%, а врачи говорили: «Это из-за нарушения режима»: медиков в Дербенте осудили за смерть пациента

Проверка подтвердила, что при лечении были допущены грубейшие ошибки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Страшная история произошла в Дагестане. Михаил [имя изменено – Прим.] поступил в больницу Дербента с обострением бронхиальной астмы. Он жаловался на боли в ногах, одышку, слабость. Врачи отправили его в пульмонологию. Два дня он ещё говорил, виделся с женой, жаловался на усталость. А потом перестал отвечать на звонки.

Оказалось, что 1 марта мужчину экстренно перевели в реанимацию. Сатурация составляла 40%, он задыхался. Как потом выяснилось, врачи придерживались неверного плана лечения. По халатности или по недомыслию неоднократно в лошадиных дозах водили препараты, которые противопоказаны при острой дыхательной недостаточности, проводили бронхоскопии - процедуру, также категорически запрещенную при обострении астмы: она может усилить спазм бронхов. После такого «лечения» мужчине пришлось делать трахеостомию - искусственное отверстие в трахее, чтобы облегчить дыхание.

По словам родных, до 7 апреля Михаил чувствовал себя лучше, сам держал ложку, писал в блокноте. 14 апреля ему резко стало хуже, и только 15-го его решили перевести в отделение паллиативной помощи в другой корпус. Это поручили сделать матери и жене.

Санитарки отключили его от кислорода и переложили на каталку. Во время манипуляций мужчина начал хвататься за грудь, показывая маме, что ему тяжело дышать, стал хрипеть и задыхаться. На звуки агонии подбежал врач и стал оказывать помощь, но было поздно.

После смерти Михаила родные написали жалобы в страховую и ТФОМС. Проверка подтвердила их страхи: врачи допустили грубейшие ошибки.

«Сатурация падала с 90% до 86%, до 45%, а врачи списывали на «нарушение режима». Хотя это был очевидный признак спутанности сознания, а не капризов пациента», - рассказали юристы общественной организации по защите прав пациентов.

Падение сатурации врачи списывали на нарушение режима. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В истории болезни обнаружились малоинформативные записи, отсутствие результатов обследований, осмотров, консультаций. Врачи не могли оценить динамику состояния. Нет протокола перевода на ИВЛ, плана лечения и обоснования перевода в паллиативное отделение.

«Вскрытие не проводили. Хотя это обязательно в случаях, когда есть подозрение на врачебную ошибку, несовместимость препаратов или непереносимость лечения. Но родным даже не предложили. А больница оформила перевод в «паллиатив», чтобы замаскировать халатность. Мы подали иск в суд. Кировский районный суд Махачкалы частично удовлетворил требования: оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Такой результат нас не устраивает. Мы будем подавать апелляцию», - говорят общественники.

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