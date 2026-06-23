«Хорошая фамилия и красивый мальчик – этого мало»: туристам рассказали, как выбрать гида для покорения Эльбруса

Эльбрус – самый высокий пик Европы, России и Кавказа. Фото: Елена БУКИЯ/Global Look Press

В июле начинается разгар сезона восхождений на Эльбрус. Количество желающих отправиться на самую высокую вершину России и Европы (5642 м) доходит до 25 тысяч. И ежегодно гора забирает 15-20 жизней. После трагедии 2021 года, когда из-за ошибок гидов погибли пять альпинистов, а 11 получили тяжелые обморожения и переломы, в России серьезно пересмотрели систему организации туров. Переходный период продлится до осени 2026 года.

Представители Федерации альпинизма РФ во время пресс-конференции напомнили туристам о базовых, но жизненно важных правилах при покорении Эльбруса.

За сезон на Эльбрусе успевают побывать до 25 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как объяснил руководитель комитета классического альпинизма ФАР Александр Яковенко, сейчас продолжается обязательная переаттестация инструкторов-проводников. Когда только началась реформа сферы активного туризма, аттестацию (ее раньше получали добровольно) имели около 5,5 тысячи человек. Им предстояло подтвердить квалификацию по новым, более строгим и единым для всех правилам. Выйти из тени захотели и смогли далеко не все. Так, к 2025 году разрешение на работу получили чуть больше 1000 гидов. На данный момент обязательную переаттестацию для получения пятилетней лицензии прошла треть из них.

«Все аттестованные инструкторы вносятся в реестр Министерства экономического развития России, размещенный на их официальном сайте. По закону, теперь каждый гид обязан иметь при себе идентификационную карточку с указанием категории сложности и видов разрешенных для него маршрутов, а также QR-кодом, через который туристы не просто могут, а должны сверить его идентификационный номер», – рассказал исполнительный директор ФАР Олег Соломенцев в пресс-центре ТАСС.

Александр Яковенко согласился с ним:

«Хорошая фамилия и красивый мальчик – этого недостаточно. Проверьте реестр, посмотрите отзывы. Мы никого не пугаем, это обычная грамотность в экстремальной зоне!».

Эксперт отметил, что важно говорить даже не об ужесточении законодательства – не поставишь же кордоны на протяжении всего маршрута – а о строгом соблюдении действующих ограничений, это уже значительно обезопасит восхождение:

«Основная причина несчастных случаев и отягчающий фактор – игнорирование правил. "Я проскочу!" – это последнее, на что нужно надеяться».

Больше всего туристов на Эльбрусе – в июле и августе Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Также Александр Яковенко подчеркнул: если над инструкторами есть контролирующие органы, то туристы должны отвечать сами за себя. В первую очередь – адекватно оценивать свою физическую форму:

«Я всегда привожу такой пример: человек, собирающийся на Эльбрус, должен спокойно делать 300 приседаний. Не старайтесь сразу взлететь на высоту, готовьтесь. Даже если в комфортной кабинке канатной дороги подняться на высоту 3800 м, уже будет горная болезнь, там кислорода в два раза меньше. Я считаю, что квалификация должна быть на голову выше. Например, у вас 2-я категория – идите на маршрут первой».

СПРАВКА «КП»

Сезон на Эльбрусе длится с апреля по сентябрь. В июле и августе количество восхождений резко увеличивается – даже на отметке в 2000 м воздух прогревается до плюс 30, ночью обычно около 15 градусов.

На более высоких отметках (3800 – 4100 м) днем – до плюс 15, ночью возможны заморозки.

На самой вершине середина и конец лета – наиболее спокойное время с точки зрения погодных условий. Но не исключены ураганы. Дневная температура колеблется в пределах минус 15–25 градусов, ночью она опускается до минус 30.