Археологи продолжают исследовать крепость Нарын-Кала Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дербенте на территории цитадели «Нарын-Кала» археологи РАН начали финальный и самый важный этап раскопок. В течении нескольких ближайших недель ученые надеются разгадать загадку и наконец-то ответить на вопросы: что за таинственное крестообразное сооружение находится под землей и когда именно оно было построено.

Масштабные раскопки в этом месте идут третий сезон подряд. За два предыдущих года были исследованы слои XIX–XVII веков, теперь археологи переходят к более ранним эпохам, то есть к более древнему культурному слою.

«Нарын-Кала» – легендарное место. Фото: стоп-кадр видео

Первые находки не заставили себя долго ждать. Практически сразу были обнаружены несколько артефактов, которые несколько столетий хранили свои тайны глубоко под землей.

Первая – целый, почти не пострадавший от времени кувшин, датируемый XVII веком.

Рядом ученые обнаружили настоящий кухонный уголок, где находилось несколько тандыров – традиционных глиняных печей, в которых готовили еду. Интересно, что один тандыр словно пробил собой другой, меньший по размеру, от которого уцелели только дно и черепок стенки.

Древний кувшин в руках заведующего отделом средневековой археологии РАН Владимира Коваля. Фото: стоп-кадр видео

Здесь же ученые обнаружили керамическую трубку. Эта деталь домашнего очага по меркам XVII века считалась высокотехнологичной и помогала огню гореть жарче и ровнее.

Но главная для ученых загадка скрыта в архитектуре крестообразного сооружения. Во время работ был обнаружен заложенный проем в стене, который напоминает окно для стрельбы, так называемую бойницу.

Этот объект – уникальный палимпсест (пергамент, на котором новый текст написан поверх старого), только архитектурный. Стена одна, но на ней ученым удалось обнаружить следы разных эпох.

Археологи обнаружили уникальные артефакты. Фото: стоп-кадр видео

Скорее всего, предполагают археологи, огромная стена, построенная в сасанидское время, в эпоху могущественной персидской династии примерно в VI веке, спустя века разрушилась.

На рубеже XVIII–XIX веков ее перестроили. Но строители тех времен не стали уничтожать старую кладку, а мастерски приспособили ее под нужды нового времени. Так и получился архитектурная загадка, которую сегодня пытаются разгадать ученые.

Стоит отметить, что все находки прямо с раскопок будут размещаться в специальной витрине Музея Археологии Дербентского музея-заповедника.

Посетители смогут в реальном времени наблюдать, как оживает древняя история крепости.

Раскопки в Дербенте продолжаются Видео: ГБУ РД «Дербентский музей-заповедник»

Конкретно

Крепость «Нарын-Кала» – легендарное место, жемчужина и визитная карточка Дербента. Цитадель – часть грандиозной древней оборонительной системы, которая была построена, чтобы обезопасить народы Кавказа от набегов северных племен.

Общая площадь крепости – около 4,5 гектара. Длина – 255 метров, а высота стен варьируется от 2 до 3,5 метров.

На каждом участке стен через равные промежутки, примерно в 25 метров, размещались сторожевые башни, в которых могло находится от 15 до 100 человек.

Находки отправляют в музей. Фото: стоп-кадр видео

Внутри располагались склады провизии, резервуары с питьевой водой, а также помещения для отдыха и молитв.

Особо интересна хитроумная система водоснабжения: благодаря специфике подземных каналов и резервуаров крепость могла выдерживать длительные осады, люди не испытывали недостатка в питьевой воде.

Кроме того, на территории располагались ханский дворец, религиозные сооружения, бани и другие хозяйственные постройки.

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