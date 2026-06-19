Животное вело себя мирно – никакой агрессии мишка не проявлял Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В селении Урсдон Северной Осетии медведь попал в объектив камеры видеонаблюдения. Косолапый забрался в огород к местным жителям и полакомился земляникой. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

Животное вело себя мирно – никакой агрессии мишка не проявлял, но жителей населённого пункта напугал не на шутку. Еще бы – не каждый день можно встретить дикого зверя у себя в огороде.

Медведь забрался в огород к жителям Северной Осетии ради земляники Видео: Ирина Гатеева

Несколькими днями ранее медведей также заметили вблизи Верхнего Ларса. На кадрах видно минимум двух хищников, спокойно резвящихся на лужайке.

Инцидентами уже заинтересовались местные власти. На места, где были замечены хищники, выехали сотрудники инспекции федерального государственного охотничьего надзора и федерального госнадзора в области охраны и использования объектов животного мира минприроды РСО-Алания.

Специалисты будут патрулировать территорию в течение трех дней. Они оценят обстановку, будут отслеживать передвижение животных и при необходимости предпримут меры для предотвращения новых встреч зверей с людьми.

Местных жителей просят не паниковать и соблюдать спокойствие. Если медведи снова приблизятся к жилым домам, прогонять их самостоятельно точно не стоит. Следует сообщить о случившемся в экстренные службы.

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