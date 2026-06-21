Котельные Ставрополя останавливают на ремонт: список адресов, где отключат горячую воду

Настало время кастрюль, чайников и ностальгии. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето - время подготовки с предстоящему отопительному сезону. Сразу несколько котельных Ставрополя с понедельника уходят на плановый ремонт. Это значит, что с 22 июня по 5 июля жители Промышленного, Ленинского и Октябрьского районов Ставрополя останутся без горячей воды. Под отключение попадают десятки домов, а также городская больница.

Список адресов, где не будет горячей воды с 22 июня в Ставрополе

- улица Космонавтов, 2-24/1;

- улица 50 лет ВЛКСМ, с 1 по 25/7 (нечетные), с 2/1 по 16Л (четные);

- улица Тухачевского, с 3/1 по 17/4 (нечетные), 18, 18/1, 18/2 (четные);

- улица Герцена, 102, 102В, 145;

- пр. Фестивальный, с 1/1 по 19;

- пр-кт Ворошилова, с 1 по 13/3 (нечетные), с 4/1 по 12/3 (четные);

- улица Доваторцев, с 33 по 45 (нечетные), с 42/7 по 50/2 (четные);

- улица Шпаковская, с 70 по 100 (четные), 107Д, 115;

- улица Матросова, 65/1, 65А;

"Зачем тебе горячая вода, хозяйка, можно же языком мыться" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- улица Пирогова, 5/1, 5/3, 8, 15А, 15/2;

- кордон Угольный, 2;

- 2-й Юго-Западный проезд, 9;

- улица Голенева, с 65А по 69;

- улица Дзержинского, с 70 по 98А; с 87 по 107;

- проспект К. Маркса, с 58 по 104;

- улица К. Хетагурова, с 1 по 11, со 2 по 26;

- улица Комсомольская, с 65 по 89/1;

- улица Орджоникидзе, 69, 79, 80, 83;

- улица Р. Люксембург, с 1 по 35, с 8Б по 10;

- улица Спартака, 2, 5, 5А, 6, 7, 8, 10;

- улица Менделеева, 4, 9;

- улица Октябрьской революции, 22;

- городская больница № 4.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru